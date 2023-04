Γράφει και επιμελείται η Νεκταρία Βαρσαμή-Πουλτσίδη

Τελείωσε ένας ακόμα μήνας που τα είχε όλα. Μια δύσκολη αρχή της άνοιξης. Αναμένουμε την Ανάσταση, την ελπίδα για ψυχική ανάσταση και κάθαρση. Στην προσπάθεια αυτή, τα βιβλία ας γίνουν οι καλύτεροί μας βοηθοί. Τι, ψέματα;

1-Από τις Εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί το βιβλίο «Μήνυμα στο Μανχάταν» της συγγραφέως Μαρίας Ρουσάκη. Η εικονογράφηση ανήκει στην Λίλα Καλογερά.

Το δεύτερο βιβλίο της σειράς «Κατάσκοποι της Γεωγραφίας» μας ταξιδεύει σε μια περιπέτεια στη Νέα Υόρκη. Τι σχέση έχει το Χειρόγραφο Βόινιτς με το μη με λησμόνει που εμφανίζεται παντού στην πόλη;

Στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκραντ Σέντραλ, στη λεωφόρο Μάντισον, στο Μπρόντγουεϊ, στη Βιβλιοθήκη του τραπεζίτη Τζ. Π. Μόργκαν με τα σπάνια βιβλία, στο Γκρίνουιτς Βίλατζ, στην εκκλησία του Αγίου Πατρικίου...

Περίληψη: Οι κατάσκοποι της γεωγραφίας ταξιδεύουν στον κόσμο και με την εφαρμογή «Πορτολάνος» λύνουν παράξενα μυστήρια! Ο Πίτερ Πάτουικ αισθανόταν σαν φάντασμα. Όχι σαν αληθινό φάντασμα όπως εμφανίζονταν στις ταινίες τρόμου, αλλά αισθανόταν όλο και περισσότερο αόρατος. Οι φίλοι του τον απέφευγαν, δεν απαντούσαν καν στα μηνύματά του.

Το Μανχάταν έμοιαζε και αυτό ακόμα πιο μεγάλο και μυστήριο. Ειδικά αφότου ο Πίτερ είδε με τα μάτια του το περίφημο Xειρόγραφο Βόινιτς, ένα βιβλίο που δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει κανείς. Ξαφνικά, ήταν σαν κάποιος να του έστελνε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που δεν μπορούσε να διαβάσει κανείς… Μήπως υπήρχε κι άλλο ένα φάντασμα στην Νέα Υόρκη;

Γίνετε κι εσείς Κατάσκοποι της Γεωγραφίας!

Στοιχεία Βιβλίου

Τίτλος: Μήνυμα στο Μανχάταν

Συγγραφέας: Μαρία Ρουσάκη

ISBN: 978-618-220-076-6

Αρ. σελίδων: 96

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Διόπτρα

2-Από τις Εκδόσεις Δεσύλλας κυκλοφορεί το βιβλίο «Ο μικρός Σέρλοκ- Το μυστήριο με τα χρυσόψαρα» του συγγραφέα Pascal Prévot. Η μετάφραση ανήκει στην Ελένη Μπακογεώργου. Η εικονογράφηση είναι του Art Grootfontein. Η σειρά απευθύνεται σε ηλικίες άνω των 7 ετών.

Ο Σέρλοκ και η παρέα του μπλέκουν σε μια νέα περιπέτεια, προσπαθώντας να εξιχνιάσουν ένα ακόμα μυστήριο. Πού εξαφανίστηκε το πέμπτο χρυσόψαρο της σχολικής γυάλας; Τα υπερόπλα του συγγραφέα, φαντασία, μυστήριο και δράση, θα κερδίσουν κάθε αναγνώστη. Γρίφοι και παρατηρητικότητα θα ανταμειφθούν;

Περίληψη: Βρες τις λύσεις στα μυστήρια παρέα με τον μικρό Σέρλοκ! Ο μικρός Σέρλοκ είναι 7 χρονών. Λύνει μυστήρια από μωρό! Ο πατέρας του, ο διάσημος ΣέρλοκΧολμς, του έχει μάθει τα πάντα. Κι όπως όλοι οι ντετέκτιβ, δεν πάει πουθενά χωρίς τον μεγεθυντικό φακό του!

Ο μικρός Σέρλοκ και ο Μάικ Γουάτσον ανακαλύπτουν ότι κάποιος άγνωστος μπήκε στο σχολείο τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την επόμενη μέρα τι έκπληξη! Μέσα στη γυάλα δεν κολυμπούν πια τέσσερα, αλλά πέντε χρυσόψαρα! Ώρα για μια απίθανη περιπέτεια…

Στοιχεία Βιβλίου

Τίτλος: Ο μικρός Σέρλοκ-Το μυστήριο με τα χρυσόψαρα

Συγγραφέας: Pascal Prévot

ISBN: 978-618-5568-62-7

Αρ. σελίδων: 48

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Δεσύλλας

3-Από τις Εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί το βιβλίο «Το ημερολόγιο της Βέριτι» σε ειδική επετειακή έκδοση με bonus κεφάλαιο, της συγγραφέως Colleen Hoover. Η μετάφραση ανήκει στην Νέλλα Γιατράκου.

Πρόκειται για ένα σφιχτοδεμένο ψυχολογικό θρίλερ με αγωνία, ανατροπές και πολύ σκοτεινούς χαρακτήρες. Ολοζώντανες περιγραφές, πρωτοπρόσωπη αφήγηση και ήρωες τόσο δουλεμένοι που σε κερδίζουν απ’ την πρώτη σελίδα.

Περίληψη: Το καθηλωτικό θρίλερ της Colleen Hoover σε ειδική έκδοση με bonus κεφάλαιο! Ποια είναι τελικά η αλήθεια;

Η Λόουεν Άσλι είναι μια συγγραφέας που δεν έχει κάνει επιτυχίες, βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής και ξαφνικά η μοίρα της χαμογελάει και της γίνεται μια εξαιρετική επαγγελματική πρόταση.

Ο Τζέρεμι Κρόφορντ είναι ο σύζυγος της φημισμένης συγγραφέως Βέριτι Κρόφορντ, η οποία έχει τραυματιστεί βαριά σε τροχαίο. Και αυτή δεν είναι η μόνη τραγωδία που έχει βιώσει η οικογένεια Κρόφορντ…

Η Λόουεν προσλαμβάνεται για να βρει υλικό στο αρχείο και στις σημειώσεις της Βέριτι και να ολοκληρώσει τα τελευταία βιβλία της. Η Λόουεν έχει ένα περίεργο αίσθημα όσο βρίσκεται στο σπίτι των Κρόφορντ, αισθάνεται κάτι σκοτεινό να την κυκλώνει.

Τότε ανακαλύπτει τη μισοτελειωμένη αυτοβιογραφία της Βέριτι… Σε κάθε σελίδα διαβάζει ανατριχιαστικές εξομολογήσεις και αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η Βέριτι δεν είναι αυτό που φαίνεται.

Η αλήθεια τη συγκλονίζει…

Η Λόουεν αποφασίζει να κρατήσει κρυφό το χειρόγραφο από τον Τζέρεμι.

Όμως, καθώς αρχίζει να τον ερωτεύεται, η εξομολόγηση της γυναίκας του θα μπορούσε να της φανεί πολύ χρήσιμη.

Αλλά με ποιο κόστος;

Στοιχεία Βιβλίου

Τίτλος: Το ημερολόγιο της Βέριτι

Συγγραφέας: Colleen Hoover

ISBN: 978-618-220-089-6

Αρ. σελίδων: 392

Έτος έκδοσης: 2023

Εκδόσεις: Διόπτρα

4-Από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος κυκλοφορεί το πρώτο βιβλίο «Το βασίλειο των δαιμόνων» της σειράς Το βασίλειο των δαιμόνων της συγγραφέως Kerri Maniscalo. Η μετάφραση ανήκει στην Γωγώ Αρβανίτη.

Πρόκειται για μια νέα σειρά φαντασίας που έκανε θραύση στο TikTok. Η Εμιλία και η Βιτόρια, δύο δίδυμες αδερφές καταγόμενες από μία οικογένεια μαγισσών κρύβουν την ταυτότητά τους από τις προκαταλήψεις της εποχής. Η δολοφονία της Βιτόρια αναγκάζει την αδερφή της Εμιλία να στραφεί προ τις απαγορευμένες τέχνες για να πάρει εκδίκηση.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου τα έχει όλα: περιπέτεια, μυστήριο, αγωνία και ρομαντικό στοιχείο, όλα μπλεγμένα με δεξιοτεχνία από την πένα της Maniscalo.

Περίληψη: Με μια ιλιγγιώδη πορεία στο TikTok το νεανικό μυθιστόρημα φαντασίας της Kerri Maniscalco, έχοντας πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και με περισσότερες από 57 εκατομμύρια views και 140.000 κριτικές στο goodreads, έχει ήδη γίνει αντικείμενο λατρείας των αναγνωστών και αναγνωστριών σε όλο τον κόσμο. Μια ιστορία που συνδυάζει μυστήριο, αγωνία, ανατρεπτική πλοκή, δυνατά συναισθήματα σε εκρηκτικές δόσεις μέχρι και την τελευταία σελίδα της.

Δύο αδερφές. Μια στυγνή δολοφονία. Η αναζήτηση για εκδίκηση που θα ανοίξει τις πύλες της ίδιας της Κόλασης… Και ένα τοξικό ειδύλλιο.

Η Εμίλια και η δίδυμη αδερφή της, Βιτόρια, είναι στρέγκε – μάγισσες που ζουν μυστικά ανάμεσα στους ανθρώπους, μένοντας στην αφάνεια για να αποφεύγουν τις διώξεις.

Ένα βράδυ, η Βιτόρια δεν εμφανίζεται στην ώρα της για το σερβίρισμα του δείπνου στο φημισμένο οικογενειακό τους εστιατόριο στη Σικελία. Και πολύ σύντομα, η Εμίλια βρίσκει το πτώμα της πολυαγαπημένης της αδερφής… φρικτά ακρωτηριασμένο. Συντετριμμένη, η Εμίλια ξεκινάει να βρει τον δολοφόνο της αδερφής της και να πάρει εκδίκηση με κάθε κόστος. Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα καταφύγει στη σκοτεινή μαγεία που είναι χρόνια απαγορευμένη.

Και τότε, η Εμίλια γνωρίζει τον Πρίγκιπα της Οργής – έναν από τους Διαβολικούς, τους πρίγκιπες της Κόλασης, που από τα παιδικά της χρόνια όλες οι ιστορίες την προειδοποιούσαν να μείνει μακριά του. Ο Πρίγκιπας της Οργής ισχυρίζεται ότι είναι με το μέρος της, ταγμένος από τον κύριό του να λύσει μια σειρά φόνων νεαρών γυναικών στο νησί. Μα με τους Διαβολικούς, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

«Κατάλαβα γιατί μερικοί πίστευαν ότι το φιλί των Διαβολικών ήταν εθιστικό. Κάθε φορά ένιωθα το έδαφος κάτω από τα πόδια μου να γίνεταιν ρευστό. Σαν να ήμασταν ένα κατακλυσμικό γεγονός που δεν θα έπρεπε να συμβεί.»

Στοιχεία Βιβλίου

Τίτλος: Το βασίλειο των δαιμόνων

Συγγραφέας: Kerri Maniscalco

ISBN: 978-960-645-384-7-1

Αρ. σελίδων: 504

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Κλειδάριθμος

5-Από τις Εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί το νέο βιβλίο «Όσα τον θυμίζουν» της συγγραφέως Colleen Hoover. Η μετάφραση ανήκει στην Νέλλα Γιατράκου.

Μια ακόμα καθηλωτική ιστορία από την Colleen Hoover (=εγγύηση). Αυτή τη φορά πιο συγκινητική, πιο λυπητερή. Μια ιστορία για τις δεύτερες, λυτρωτικές ευκαιρίες, την οικογένεια, την πίστη, την αγάπη. Για την απώλεια και τη δύναμη της συγχώρεσης. Για την ελπίδα κόντρα στα λάθη.

Περίληψη: Κάποια λάθη είναι μεγαλύτερα από άλλα. Κάποια λάθη αλλάζουν τη ζωή μας για πάντα. Η Κένα Ρόουαν μπήκε στη φυλακή για ένα τραγικό λάθος. Πέντε χρόνια μετά επιστρέφει στην πόλη όπου όλα πήγαν στραβά, ελπίζοντας να ξανασμίξει με την τετράχρονη κόρη της.

Αλλά οι γέφυρες που έκαψε η Κένα αποδεικνύεται αδύνατον να ξαναχτιστούν. Όλοι στη ζωή της κόρης της είναι αποφασισμένοι να την κρατήσουν μακριά ενώ εκείνη εργάζεται σκληρά για να τους αποδείξει

πως της αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Χάρη στην αποφασιστικότητα, στο θάρρος της να ζητήσει συγγνώμη και να εξηγήσει τις πράξεις της, κάνει ένα σύμμαχο, τον Λέτζερ Γουόρντ.

Αυτός είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος με την κόρη της. Καθώς όμως ο Λέτζερ αποκτά ολοένα και πιο σημαντική θέση στη ζωή της Κένα, αφού η σχέση τους γίνεται πιο στενή, διακινδυνεύουν και οι δύο να χάσουν την εμπιστοσύνη των πιο κοντινών τους ανθρώπων. Η Κένα πρέπει πρώτα να βρει τρόπο να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος για να μπορέσει να χτίσει ένα μέλλον γεμάτο ελπίδα.

Μια ιστορία για τις δεύτερες ευκαιρίες και τη λύτρωση, την καλοσύνη και την πίστη, τους οικογενειακούς δεσμούς και τη δύναμη της αγάπης.

Στοιχεία Βιβλίου

Τίτλος: Όσα τον θυμίζουν

Συγγραφέας: Colleen Hoover

ISBN: 978-618-220-100-8

Αρ. σελίδων: 408

Έτος έκδοσης: 2023

Εκδόσεις: Διόπτρα

6-Από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος κυκλοφορεί το βιβλίο «Η περιπλανώμενη βιβλιοθήκη της ερήμου» της συγγραφέως Ομάιμα Αλ Καμίς. Η μετάφραση ανήκει στην Ελένη Καπετανάκη.

Πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα που κινείται γύρω στο 800 με 1100 μΧ. Ακολουθούμε τον Μαζίνταλ Χάναφι, έναν περιπλανώμενο βιβλιοπώλη όπου έχει στην κατοχή του ένα «επικίνδυνο» βιβλίο που εκείνη την εποχή θα το χαρακτήριζαν ως αιρετικό.

Ο Μαζίντ αψηφώντας τις απαγορεύσεις θα ξεκινήσει ένα οδοιπορικό στις πιο σημαντικές πόλεις του Ισλαμικού κόσμου. Είναι σίγουρο πως θα μαγευτείτε από τη γλαφυρότητα και τη λεπτομέρεια των περιγραφών της συγγραφέως.

Περίληψη: Η μαγευτική ιστορία ενός βιβλιοπώλη της εποχής των Σταυροφοριών που ξεκινάει ένα ταξίδι στις σημαντικότερες μεσαιωνικές πόλεις του ισλαμικού κόσμου.

∙Μετάλλιο Ναγκίμπ Μαχφούζ για τη Λογοτεχνία

∙Υποψηφιότητα για το Διεθνές Βραβείο Αραβικής Λογοτεχνίας

Στην παράδοση των σπουδαίων Αράβων εξερευνητών και περιηγητών συγγραφέων του Μεσαίωνα, ο Μαζίνταλ Χάναφι, γραφέας και λάτρης των βιβλίων, ονειρεύεται μεγαλοπρεπείς βιβλιοθήκες από το απομονωμένο χωριό του στην Αραβική Έρημο. Το πάθος του για τον κόσμο των γραμμάτων τον οδηγεί σε μια μυστική κοινότητα λαθρεμπόρων βιβλίων και ξεκινά ένα ταξίδι στις ονομαστές πρωτεύουσες της εποχής – τη Βαγδάτη, την Ιερουσαλήμ, το Κάιρο, τη Γρανάδα και την Κόρδοβα.

Εκεί ανακαλύπτει έναν επικίνδυνο, νέο κόσμο γεμάτο ιδέες και βιώνει την πολυπολιτισμικότητα του χρυσού αιώνα του Ισλάμ, τις σέκτες, τις φιλοσοφικές σχολές, τις συρράξεις και τον τρόπο ζωής.

Η μαγική αφήγηση της Ομάιμα Αλ Καμίς και οι ζωντανές περιγραφές της για τον χρόνο και τον τόπο χαράσσουν μια διαδρομή μέσα από αρχαίες πόλεις και πολιτισμούς και μας βυθίζουν σε μια μακρινή εποχή, αποκαλύπτοντας τις πνευματικές συζητήσεις και τους αγώνες που συνεχίζουν να μαίνονται έως σήμερα.

Στοιχεία Βιβλίου

Τίτλος: Η περιπλανώμενη βιβλιοθήκη της ερήμου

Συγγραφέας: Ομάιμα Αλ Καμίς

ISBN: 978-960-645-358-8

Αρ. σελίδων: 752

Έτος έκδοσης: 2022

Εκδόσεις: Κλειδάριθμος

7-Από τις Εκδόσεις Φανταστικός Κόσμος κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο «Ο Κόσμος των Σκιών» της σειράς Ο Δρόμος των Βασιλέων του συγγραφέα Brandon Sanderson. Η μετάφραση ανήκει στον Θωμά Μαστακούρη.

Σ’ αυτό το βιβλίο συνεχίζεται η ιστορία των ηρώων μας που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιλογών τους. Στον κόσμο του Ρόσαρ όλα είναι διαφορετικά, από τις καιρικές συνθήκες, τα άγρια πλάσματα μέχρι και τα συστήματα μαγείας. Η εισαγωγή των λεπτομερειών γίνεται με έξυπνο τρόπο. Κάθε φορά ενθουσιάζομαι και εντυπωσιάζομαι με τη μαεστρία του Σάντερσον.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε και το τέταρτο μέρος με τίτλος ο Πύργος. Ανυπομονώ να δω πως τελειώνει ο Δρόμος των Βασιλέων.

Περίληψη: Ρόσαρ, ένας κόσμος όπου κυριαρχεί η πέτρα και η βροχή, γεμάτος τερατώδη ζώα και με τρομερές θύελλες να σαρώνουν την επιφάνειά του. Ένας κόσμος όπου μεγάλα βασίλεια δημιουργούνται μέσα από ακατάπαυστους πολέμους, και στον οποίο το Θυελλόφως εμποτίζει κρυστάλλινες σφαίρες που χρησιμοποιούνται από τις διάφορες φυλές των ανθρώπων με χίλιους διαφορετικούς τρόπους, από μέσα φωτισμού μέχρι μονάδες χρήματος.

Αυτός είναι ο κόσμος της Ρόσαρ, που κάποτε υπεράσπιζαν οι Ακτινοβόλοι Ιππότες, άνδρες και γυναίκες με θαυμαστές πανοπλίες υπερφυσικής δύναμης και ξίφη που μπορούσαν να κόψουν τα πάντα. Όμως τώρα, αιώνες μετά, οι Ακτινοβόλοι έχουν χαθεί μέσα στο μύθο, και η Αιώνια Θύελλα απειλεί να καταπιεί ολόκληρη την πλάση. Γ’ ΤΟΜΟΣ, ο Κόσμος των Σκιών:Όλα ανατρέπονται στα σχέδια της Σάλαν, όταν, χωρίς να το καταλάβει, θέτει σε λειτουργία τον Ψυχοπομπό και μεταφέρεται στον μυστηριώδη Κόσμο των Σκιών, ισορροπώντας ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο.

Ο Υψηλός Πρίγκιπας Ντάλιναρ παλεύει με τους δικούς του εφιάλτες και τα δικά του μυστικά από το παρελθόν, ενώ ο Κάλαντιν συνειδητοποιεί πως αν αυτός και οι γεφυροποιοί του δεν κάνουν μια ύστατη απόπειρα απόδρασης, είναι καταδικασμένοι. Στο μεταξύ, η Αιώνια Θύελλα και η Μεγάλη Ερήμωση πλησιάζουν…!

Στοιχεία Βιβλίου

Τίτλος: Ο Δρόμος των Βασιλέων Τόμος Γ’ – Ο Κόσμος των Σκιών (The Way of Kings)

Συγγραφέας: Brandon Sanderson

Έτος έκδοσης: 2021

Σελίδες: 304

ISBN: 978-618-5194-51-2

Εκδόσεις: Φανταστικός Κόσμος

Ο Μικρός Πρίγκηπας από το Θέατρο Κούκλας REDICOLO έρχεται στη Θεσσαλία με μία παράσταση για το κοινό στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας την Τρίτη 4 Απριλίου στις 19:00, σε συνδιοργάνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμου και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων. Βασισμένη στο αριστουργηματικό κείμενο του Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ. Μουσική, ζωγραφική και κουκλοθέατρο.

Αφηγητής της ιστορίας ένας αεροπόρος που ονειρευόταν να γίνει ζωγράφος. Μέσα από τη ζωγραφική του εξιστορεί την συνάντησή του με τον Μικρό Πρίγκιπα, τα σχέδιά του γίνονται παιχνίδια, φιγούρες, κούκλες, πλανήτες.

Ένας παραμυθένιος κόσμος για να τον μοιραστεί με τα παιδιά, γιατί μόνο αυτά μπορούν να καταλάβουν όσα οι μεγάλοι έχουν ξεχάσει πια. Η θεατρική σκηνή γεμίζει αστέρια και προσκαλεί τα παιδιά να κοιτάζουν πάντα ψηλά και να ακολουθούν τα όνειρά τους.