Βραδιά θρίλερ η χθεσινή στις εκλογές της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, αλλά χωρίς ανατροπές. Επανεκλέχτηκε στην προεδρία της τράπεζας ο Τάσος Λάππας, παραμένοντας στη θέση αυτή από την ίδρυσή της το 1994. Αυτή τη φορά τον πάλεψαν γερά οι Λαρισαίοι (Γάτος, Τσικρικάς) αλλά δεν κατάφεραν να τον κερδίσουν. Ο ίδιος θα έχει την πλειοψηφία του νέου διοικητικού συμβουλίου, ενώ ο Δημήτρης Γάτος θα συνεχίσει να είναι εκτελεστικός διευθυντής πλήρους απασχόλησης, θέση στην οποία εκλέχτηκε εκ νέου χθες. Μεγάλη επίδοση (σε σταυρούς) και για τον Τρικαλινό αντιπρόεδρο Μιχάλη Βαρδούλη. Ήταν ο μόνος που έκανε καμπάνια με editorials στα θεσσαλικά ΜΜΕ, ενώ στη Λάρισα είχε την καθοριστική βοήθεια της συντρόφου του και περιφερειακής συμβούλου Τάνιας Δόκου, καταφέρνοντας να πλασαριστεί τρίτος πίσω από τους Καλφούντζο και Μπραζιώτη. Μένει τώρα να δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για την Συνεταιριστική και αν θα βρεθεί γαμπρός που θα τον εγκρίνει ο Στουρνάρας …

@ Στις Βρυξέλλες από χθες Κυριακή ο Δημήτρης Κουρέτας και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ. Προσκεκλημένοι και οι δημοσιογράφοι Ανδρέας Γιουρμετάκης, Σωτήρης Πολύζος και Λευτέρης Παπαστεργίου. Η αποστολή επιστρέφει την Πέμπτη.

% Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Καραλαριώτου), ακύρωσε απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ιδιώτη. Κρίθηκε ότι δεν ήταν «εξαιρετικά επείγουσα», ενώ υπερέβαινε και το όριο των 30.000 ευρώ…

# Σε AEL Novibet ARENA θα μετονομαστεί σύντομα το AEL F.C. ARENA. Οι στοιχηματζήδες μαζεύουν όλο το χαρτί, αυτοί κινούν την αγορά…

@ Τι απέγιναν οι αναδυόμενες μπάρες στους πεζόδρομους της Λάρισας; Το έργο αποδείχτηκε φούσκα, τα μεταλλικά κολωνάκια παραμένουν βυθισμένα, ενώ τα τροχοφόρα κυκλοφορούν ανενόχλητα. Η δημοτική αρχή Καλογιάννη καμάρωνε ότι έλυσε το πρόβλημα της φύλαξης των πεζοδρόμων. Όμως, παρότι ξοδεύτηκαν 1,1 εκ. ευρώ από τις τσέπες των δημοτών, όλα κατέληξαν στον κάλαθο των αχρήστων. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξετάζοντας τη σύμβαση του Δήμου με την Cosmote, διαπίστωσε έκπληκτος ότι - πέραν του αρχικού ποσού-, αυτή προέβλεπε και την καταβολή στην εταιρεία 500.000 ευρώ τον χρόνο για …να τρέχει το σύστημα. Και τώρα τι γίνεται; Το ερώτημα απευθύνεται στην παρούσα δημοτική αρχή η οποία, δυο χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε, απλώς αγναντεύει τις βυθισμένες μπάρες …

Το έργο της φωτογραφίας είναι μνημείο που φιλοτεχνήθηκε στο Dubai, από τον Έλληνα καλλιτέχνη Αλέξανδρο Ιακωβάκη, και θα τοποθετηθεί στη Λάρισα, στον νεοσύστατο κυκλικό κόμβο στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου-Βόλου-23ης Οκτωβρίου.

Πρόκειται για δωρεά της Ελληνοαμερικανικής οργάνωσης AHEPA HELLAS (American Hellenic Educational Progressive Association) και συγκεκριμένα του τμήματος Λάρισας HJ-26 “P. Baltis”. Αποτελείται από δυο πλάκες λευκού μαρμάρου Θάσου οι οποίες τέμνονται κάθετα σχηματίζοντας έναν σταυρό. Συμβολίζει την ιστορική και συνεχιζόμενη μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό καθώς και την ισχυρή παρουσία της ομογένειας…

& Προτομή πρέπει να κάνουν στον Μαμάκο η Γιάννουλη και η Φαλάνη. Ο δήμαρχος τιμάει την πατρίδα του (Γιάννουλη) με το παραπάνω. Χρήμα παντού, κυρίως σε υποδομές όπως βελτίωση δρόμων, ανανεωμένα δίκτυα ύδρευσης, γυμναστήρια, σχολεία, και πάει λέγοντας. Ακόμα και η δαπάνη για την φετινή Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση δεν είναι αμελητέα: 37.189 ευρώ για τη Λάρισα, 32.787 ευρώ για Γιάννουλη – Φαλάνη ….

$ Δεν είναι και τόσο ανέξοδο, όπως παλιότερα, να βρίζεις τον διαιτητή στο γήπεδο. Το Σάββατο, στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, στα Τρίκαλα, οπαδός προκάλεσε στο τέλος του παιχνιδιού φραστικό επεισόδιο σε βάρος του άρχοντα του αγώνα. Έλα όμως που ο τελευταίος - αστυνομικός στο επάγγελμα -, κάλεσε την ΟΠΚΕ και ο οπαδός οδηγήθηκε σιδηροδέσμιος στον εισαγγελέα. Tα υπόλοιπα σε τακτική δικάσιμο.

^ Η στάθμευση αναδεικνύεται σε νούμερο ένα πρόβλημα της καθημερινότητας των Λαρισαίων, με ποσοστό 73,7%, σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΤΕΕ. Αρκετά ψηλά και η κυκλοφοριακή συμφόρηση (54,4%) …

$ Η γήρανση του πληθυσμού επιφέρει αλλαγές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Jumbo, η οποία, όπως ενημερώνει το Χρηματιστήριο με ανακοίνωσή της , αντιμετωπίζει τις αλλαγές που επιφέρει το δημογραφικό με «διαφοροποίηση του προϊοντικού μείγματος και ενίσχυση άλλων κατηγοριών που απευθύνονται σε ευρύτερες ηλικιακές ομάδες». Έτσι, δίπλα στα σχολικά, αυξάνονται οι χώροι με είδη σπιτιού, αξεσουάρ κινητών, είδη γυμναστικής και για τη φροντίδα κατοικιδίων, ενώ πλέον, μαζί με τις πιπίλες, τις σαλιάρες και τα άλλα βρεφικά είδη, πωλούνται και προϊόντα για ηλικιωμένους, από μπαστούνια και υποσέντονα μέχρι νυχοκόπτες με μεγεθυντικό φακό…

# Συνάντηση μελών και φίλων πραγματοποιεί το Σάββατο στον Μύλο του Παππά, στη Λάρισα, ο …Ρουβίκωνας, με σκοπό την ίδρυση τοπικής οργάνωσης. Άντε και στο δημοτικό συμβούλιο, με σήμα τη βαριοπούλα …

By Kostas Tolis

