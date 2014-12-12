Οι εκκρεμότητες που παραμένουν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στο δήμο Τυρνάβου τέθηκαν επί τάπητος από τον δήμαρχο κ. Στ. Τσικριτσή, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τον υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος εξέθεσε τις καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των σεισμόπληκτων, τις εκκρεμότητες στις κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι με τη στέγαση τους σε οικίσκους και τροχόσπιτα.

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη άμεσης εκταμίευσης των εγκεκριμένων πιστώσεων για τις κατεδαφίσεις καθώς και η αναγκαιότητα για επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των πληγέντων.

Παράλληλα, συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν στους φακέλους των ιδιοκτητών, τις εκκρεμότητες με τα κτηματολογικά προβλήματα και τις δυσκολίες στην επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τα προηγούμενα χρόνια, με τον Υφυπουργό να δηλώνει ότι όλα τα θέματα εξετάζονται και αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 18 Αυγούστου 2025 στο Δαμάσι, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, αγροτικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις.

Ο Δήμαρχος επανέλαβε την ανάγκη χρηματοδότησης για την αποκατάσταση του αγροτικού και κτηνοτροφικού οδικού δικτύου, καθώς και για την προμήθεια μηχανημάτων έργου απαραίτητων για τη συντήρηση των υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι το ποσό των 200.000 ευρώ κρίνεται αναγκαίο για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της περιοχής και την πρόληψη μελλοντικών κινδύνων.

Στη συνάντηση με τον κ. Κατσαφάδο, ο δήμαρχος Τυρνάβου συνοδεύονταν από τους αντιδημάρχους κ. Ν. Νταλαγιάννη και Ν. Αρβανίτη.