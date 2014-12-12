Μπλόκο στον κόμβο του αυτοκινητοδρόμου Ε-65 στην Καρδίτσα έστησαν από νωρίς το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλία, για να διαμαρτυρηθούν για τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των αποζημιώσεων.

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», διαμήνυσαν, προσθέτοντας «Φτάνει πια η κοροϊδία».

Όσον αφορά την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων τονίζουν πως «η απουσία ελέγχων και υποστελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών, με βάση και τις οδηγίες της ΚΑΠ της ΕΕ, οδήγησε στην ευλογιά, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες σφαγμένα πρόβατα και ξεκληρισμένοι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται σε απόγνωση».

Οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων καταγγέλλουν, ακόμα το «κόψιμο» της καταβολής της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε δεκάδες βαμβακοπαραγωγούς, που εξαιτίας της έλλειψης έργων για τη διασφάλιση αρδευτικού νερού, δεν κατάφεραν την περσινή χρονιά να πιάσουν το πλαφόν των 250 κιλών ανά στρέμμα, ενώ πολλοί συνάδελφοι τους δεν έχουν πάρει ούτε την επιστροφή του ΦΠΑ για το πετρέλαιο.

Τα αιτήματα των αγροτών

Άμεση κατασκευή αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων,

Αποπληρωμή των αποζημιώσεων για ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα,

Μείωση του κόστους παραγωγής (αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν 0,07€/kWh στο ρεύμα, επιδότηση μέσων και εφοδίων),

Προστασία της εγχώριας παραγωγής από αθρόες εισαγωγές και φαινόμενα κερδοσκοπίας.

(*) φωτογραφίες από 902.gr