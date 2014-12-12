Oι κηδείες σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 22 Αυγ 2025, 07:55
Σήμερα κηδεύονται οι:
Δημήτριος Μπριάστικας ετών 93
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λάρισας (Π.Ε.Ο.)
Κωνσταντινιά Μπουσκολίτου ετών 88
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στους Αγίους Αναργύρους Λάρισας
