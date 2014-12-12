Σήμερα κηδεύονται οι: 

Δημήτριος Μπριάστικας ετών 93

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λάρισας (Π.Ε.Ο.)

Κωνσταντινιά Μπουσκολίτου ετών 88

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στους Αγίους Αναργύρους Λάρισας 