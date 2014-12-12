Oι κηδείες σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 14 Αυγ 2025, 07:52
Σήμερα κηδεύονται οι:
Γεωργία Χρήστου ετών 93
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
Ιωάννα Δαλάκα ετών 83
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλίας Βερδικούσας
Παναγιώτης Ντασογλου ετών 79
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Φωτεινή Αγγελακοπούλου ετών 94
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Αντώνιος Τσινασλανίδης ετών 86
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Μάνδρας
