Oι κηδείες σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 21 Αυγ 2025, 07:55
Σήμερα κηδεύονται οι:
Δημήτριος Τασιόπουλος ετών 84
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου, στην Τερψιθέα Λάρισας
Σπυριδούλα Παπαδοπούλου ετών 76
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Σοφό Λάρισας
Ιωάννης Κωνσταντός ετών 62
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Μαρίνα Μαδένογλου ετών 85
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Βασίλειος Δημακόπουλος ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φαρσάλων
Mαρία Κόντου ετών 88
Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Ανατολή Αγιάς
