Σήμερα κηδεύονται οι: 

Δημήτριος Τασιόπουλος  ετών 84

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου, στην Τερψιθέα Λάρισας

Σπυριδούλα Παπαδοπούλου ετών 76

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Σοφό Λάρισας 

Ιωάννης Κωνσταντός ετών 62

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Μαρίνα Μαδένογλου ετών 85

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Βασίλειος Δημακόπουλος ετών 87

Ώρα 11:00 Ι.Ν.  Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φαρσάλων

Mαρία Κόντου ετών 88

Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Ανατολή Αγιάς