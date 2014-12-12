Σήμερα κηδεύονται οι: 

Bασιλική Αγοραστίδου ετών 63

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάρισας 

Δήμητρα Καραγκούνη ετών 91 

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

Αγγελική Κατσουλίδου ετών 99

Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

Γεώργιος Σαδές ετών 78

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στα Νάματα

Βασίλειος Χουϊνάβας ετών 78

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στον Νέσσωνα

Μαριάνα Ζερβούλη 

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάρισας 

Xρήστος Ζήκος ετών 95

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στον Παραπόταμο Τεμπών 

.