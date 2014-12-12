Oι κηδείες σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 16 Αυγ 2025, 09:15
Σήμερα κηδεύονται οι:
Bασιλική Αγοραστίδου ετών 63
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάρισας
Δήμητρα Καραγκούνη ετών 91
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας
Αγγελική Κατσουλίδου ετών 99
Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
Γεώργιος Σαδές ετών 78
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στα Νάματα
Βασίλειος Χουϊνάβας ετών 78
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στον Νέσσωνα
Μαριάνα Ζερβούλη
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάρισας
Xρήστος Ζήκος ετών 95
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στον Παραπόταμο Τεμπών
