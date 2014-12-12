Σήμερα κηδεύονται οι:

Δημήτριος Τασιόπουλος ετών 90 

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Ερμιόνη Κολοκυθοπούλου ετών 84

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας 

Βασίλειος Κιάτος ετών 77

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Αστέριος Γκουγκουλής ετών 83

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Αποστολία Τάκα ετών 78 

Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φαλάνης 

Γεώργιος Αργυρίου ετών 87 

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά Μακρυχωρίου Λάρισας 