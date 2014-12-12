Oι κηδείες σήμερα Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 18 Οκτ 2025, 07:55
Σήμερα κηδεύονται οι:
Δημήτριος Τασιόπουλος ετών 90
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Ερμιόνη Κολοκυθοπούλου ετών 84
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας
Βασίλειος Κιάτος ετών 77
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Αστέριος Γκουγκουλής ετών 83
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Αποστολία Τάκα ετών 78
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φαλάνης
Γεώργιος Αργυρίου ετών 87
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά Μακρυχωρίου Λάρισας
