Oι κηδείες σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 23 Αυγ 2025, 07:55
Σήμερα κηδεύονται οι:
Χρήστος Κουρδής ετών 48
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα Ελασσόνας
Καλλιόπη (Πόπη) Χατζημπύρρου ετών 78
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας
Αθανασία Παπαθεοδώρου ετών 92
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Νικολάου Λάρισας
Φανή Ευαγγέλου ετών 90
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ελασσόνας
Βασίλειος Αρότσιος ετών 61
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στον Παραπόταμο Τεμπών
Τριαντάφυλλος Κουμπούρας ετών 73
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στις παλιές Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης
Άννα Μηνοβγίδη ετών 73
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Λάρισας
Νικόλαος Γκαντζώρας ετών 93
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, στο Αργυροπούλι Τυρνάβου
Ανδρέας Μπουρονίκος ετών 94
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον Αμπελώνα.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.