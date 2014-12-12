Σήμερα κηδεύονται οι: 

Χρήστος Κουρδής ετών 48

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα Ελασσόνας

Καλλιόπη (Πόπη) Χατζημπύρρου ετών 78

Ώρα 11:00 Ι.Ν.  Αγίου Νικολάου Λάρισας

Αθανασία Παπαθεοδώρου ετών 92

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Νικολάου Λάρισας

Φανή Ευαγγέλου ετών 90

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Ελασσόνας

Βασίλειος Αρότσιος ετών 61

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στον Παραπόταμο Τεμπών

Τριαντάφυλλος Κουμπούρας ετών 73

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στις παλιές Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης

Άννα Μηνοβγίδη ετών 73

Ώρα 16:30 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Λάρισας

Νικόλαος Γκαντζώρας ετών 93 

Ώρα 10:30 Ι.Ν.  Ζωοδόχου Πηγής, στο Αργυροπούλι Τυρνάβου

Ανδρέας Μπουρονίκος ετών 94

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον Αμπελώνα.