Σήμερα κηδεύονται οι: 

Aπόστολος Τζανακούλης ετών 86

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Αλίκη Μαρέλη ετών 82

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Αθανάσιος Μπετχαβές 

Ώρα 17:00  Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Φώτης Κουτίνας ετών 82

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου