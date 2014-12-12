Oι κηδείες σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Λάρισα | 30 Αυγ 2025, 07:52
Σήμερα κηδεύονται οι:
Aπόστολος Τζανακούλης ετών 86
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Αλίκη Μαρέλη ετών 82
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Αθανάσιος Μπετχαβές
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Φώτης Κουτίνας ετών 82
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου
