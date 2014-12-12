Oι κηδείες σήμερα Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 08 Νοε 2025, 07:55
Σήμερα κηδεύονται οι:
Μανούλια Χατζηαναγνώστου – Μάλτζαρη ετών 44
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Ιωάννης Μπαράς ετών 59
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στη Γιάννουλη
Ανδρέας Καρπέτης ετών 92
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Αγιάς
Γεώργιος Ευαγγελόπουλος ετών 92
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Θωμά στο Μακρυχώρι
Μαργαρίτα Γκίνη ετών 73
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Θεόδωρος Φασούλας ετών 84
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Συκούριο
Γεώργιος Καλλές ετών 77
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λάρισα
Βασιλική (Βάσω) Αγγελη ετών 78
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Φωτεινή Τσουλούκα ετών 91
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας