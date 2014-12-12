Σήμερα κηδεύονται οι: 

Μανούλια Χατζηαναγνώστου – Μάλτζαρη ετών 44

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Ιωάννης Μπαράς ετών 59

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στη Γιάννουλη

Ανδρέας Καρπέτης ετών 92

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Αγιάς 

Γεώργιος Ευαγγελόπουλος ετών 92

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Θωμά στο Μακρυχώρι 

Μαργαρίτα Γκίνη ετών 73 

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Θεόδωρος Φασούλας ετών 84

Ώρα 16:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Συκούριο 

Γεώργιος Καλλές ετών 77

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λάρισα 

Βασιλική (Βάσω) Αγγελη ετών 78

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Φωτεινή Τσουλούκα ετών 91 

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας