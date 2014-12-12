Σήμερα κηδεύονται οι: 

Κωνσταντίνος Γιαννούλης ετών 55

Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στο Μελισσοχώρι Λάρισας

Αθανάσιος Κρίκας ετών 65 

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 