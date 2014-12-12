Oι κηδείες σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 09 Αυγ 2025, 07:47
Σήμερα κηδεύονται οι:
Κωνσταντίνος Γιαννούλης ετών 55
Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στο Μελισσοχώρι Λάρισας
Αθανάσιος Κρίκας ετών 65
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.