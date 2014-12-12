Oι κηδείες σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου στον νομό Λάρισας
Κηδείες | 20 Αυγ 2025, 07:43
Σήμερα κηδεύονται οι:
Θωμάς Μητροδήμος ετών 41
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Συκούριο
Σωτήριος Μίχος
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Βασίλειος Λιάμπας ετών 73
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Φάρσαλα
Μαρία Δέλλη ετών 85
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ναμάτων
