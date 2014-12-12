Σήμερα κηδεύονται οι: 

Θωμάς Μητροδήμος ετών 41 

Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Συκούριο 

Σωτήριος Μίχος 

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας 

Βασίλειος Λιάμπας ετών 73

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Φάρσαλα 

Μαρία Δέλλη ετών 85

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ναμάτων 