Δυο χρόνια συμπληρώνονται από το καταστροφικό πέρασμα του «Ντάνιελ» και οι πληγές που χάσκουν ανοιχτές, μαρτυρούν την μανία των καιρικών φαινομένων που χτύπησαν στην περιοχή.

Στην Κοιλάδα των Τεμπών αδιάψευστος μάρτυρας τα συντρίμμια της ξακουστής κρεμαστής γέφυρας που οδηγούσε στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής. Η εκκλησία υπέστη σοβαρότατες ζημιές και τώρα δυο χρόνια μετά, ολοκληρώθηκαν με ευθύνη της Μητρόπολης Λαρίσης όλες οι απαραίτητες εργασίες και η καμπάνα μπορεί να σημάνει και πάλι το κάλεσμα των πιστών.

Τον περασμένο μήνα ξεκίνησαν με χρηματοδότηση της πολιτείας οι εργασίες για την ανακατασκευή της γέφυρας, καθώς οι πλημμύρες και τα ορμητικά νερά του Πηνειού κατέστρεψαν το κατάστρωμά της. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τέσσερα χρόνια. Και ενώ οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι επισκέπτες χρησιμοποιούν χωρίς δισταγμό μια πρόχειρη διάβαση για να περάσουν απέναντι.

Κοιλάδα των Τεμπών, κρεμαστή γέφυρα, ιερό προσκύνημα Αγίας Παρασκευής μπορεί να λαβώθηκαν όμως παραμένουν εμβληματικά.

Ρεπορτάζ: Μίνα Μαυρογιάννη

ertnews.gr