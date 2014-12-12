Σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 17.00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λάρισας τελέσθηκε πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία, στη μνήμη των Αγίων Μαρκιανού και Μαρτυρίου, νοταρίων Κωνσταντινουπόλεως, προστατών Αγίων των Συμβολαιογράφων της χώρας.

Παρέστησαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας και Συμβολαιογράφοι της περιφέρειας του Συλλόγου.



