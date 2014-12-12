Τα μεσάνυχτα της Παρασκευής εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 30 Νοεμβρίου.

Tη θέση του προέδρου θα διεκδικήσουν ο απερχόμενος πρόεδρος Τρύφων Τσάτσαρος, ο Στυλιανός Καλογεράς και η Δέσποινα Μίγα – Κατσογιάννη, ενώ συνολικά 31 θα είναι οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Συμβούλου.

Αναλυτικά:

ΓIA TO AΞIΩMA TOY ΠPOEΔPOY (3) YΠOΨHΦIOI

1) KAΛOΓEPAΣ ΣTYΛIANOΣ

2) MIΓA-KATΣOΓIANNH ΔEΣΠOINA

3) TΣATΣAPOΣ TPYΦΩN

ΓIA TO AΞIΩMA TOY ΣYMBOYΛOY (31) YΠOΨHΦIOI

1. BPAKAΣ BAΣIΛEIOΣ

2. ΓIAΓKA ANΘH – ΣΩTHPIA

3. ΓKANATΣIOΣ NIKOΛAOΣ

4. ΓKEKAΣ AΠOΣTOΛOΣ

5. ΓPAMMENOΣ ANΔPEAΣ

6. ΔEPΠANH ΣOΦIA

7. ΔIANEΛΛAKHΣ EYAΓΓEΛOΣ

8. ZAPKAΔAΣ ΓEΩPΓIOΣ

9. ΘΛIBEPOΣ BAΣIΛEIOΣ

10. KATΣIKA MAPIA

11. KAΦENOYΔH IΩANNA

12. KOYTΣIKOY AIKATEPINH

13. KPHTIKAKH AIKATEPINH

14. KΩNΣTANTINOY EYPIΠIΔHΣ

15. ΛOKA ΔHMHTPA (MIΛΛY)

16. ΛOKA ΔHMHTPA – AIKATEPINH (KATEPINA)

17. ΛOPAM EPPIKA

18. MHΛIOY EYPYΔIKH

19. MΠAΛAΣOYΛHΣ ΔAMIANOΣ

20. MΠOYPNOYΔH BAΣIΛIKH

21. NOYTΣIAΣ ΓEΩPΓIOΣ

22. ΞHPOΦΩTOY ZΩH

23. ΠAΠAΛAΓAPAΣ BAΣIΛEIOΣ

24. ΠAΠAΛEΞANΔPHΣ ΠANAΓIΩTHΣ – XPHΣTOΣ

25. ΣAMAPAΣ AΘANAΣIOΣ

26. ΣEΛHΓKOYNA BAΣIΛIKH

27. ΣKAPAΦIΓKAΣ KΩNΣTANTINOΣ – ΠAPAΣKEYAΣ

28. ΣKPIAΠA ΓEΩPΓIA

29. ΣOYΛAKOYΔHΣ KYPIAKOΣ

30. TOYPBATΣIOΣ KΩNΣTANTINOΣ

31. ΦPOΞYΛIA ΔHMHTPA