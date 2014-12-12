Oι υποψήφιοι στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας
Λάρισα | 01 Νοε 2025, 11:55
Τα μεσάνυχτα της Παρασκευής εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 30 Νοεμβρίου.
Tη θέση του προέδρου θα διεκδικήσουν ο απερχόμενος πρόεδρος Τρύφων Τσάτσαρος, ο Στυλιανός Καλογεράς και η Δέσποινα Μίγα – Κατσογιάννη, ενώ συνολικά 31 θα είναι οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Συμβούλου.
Αναλυτικά:
ΓIA TO AΞIΩMA TOY ΠPOEΔPOY (3) YΠOΨHΦIOI
1) KAΛOΓEPAΣ ΣTYΛIANOΣ
2) MIΓA-KATΣOΓIANNH ΔEΣΠOINA
3) TΣATΣAPOΣ TPYΦΩN
ΓIA TO AΞIΩMA TOY ΣYMBOYΛOY (31) YΠOΨHΦIOI
1. BPAKAΣ BAΣIΛEIOΣ
2. ΓIAΓKA ANΘH – ΣΩTHPIA
3. ΓKANATΣIOΣ NIKOΛAOΣ
4. ΓKEKAΣ AΠOΣTOΛOΣ
5. ΓPAMMENOΣ ANΔPEAΣ
6. ΔEPΠANH ΣOΦIA
7. ΔIANEΛΛAKHΣ EYAΓΓEΛOΣ
8. ZAPKAΔAΣ ΓEΩPΓIOΣ
9. ΘΛIBEPOΣ BAΣIΛEIOΣ
10. KATΣIKA MAPIA
11. KAΦENOYΔH IΩANNA
12. KOYTΣIKOY AIKATEPINH
13. KPHTIKAKH AIKATEPINH
14. KΩNΣTANTINOY EYPIΠIΔHΣ
15. ΛOKA ΔHMHTPA (MIΛΛY)
16. ΛOKA ΔHMHTPA – AIKATEPINH (KATEPINA)
17. ΛOPAM EPPIKA
18. MHΛIOY EYPYΔIKH
19. MΠAΛAΣOYΛHΣ ΔAMIANOΣ
20. MΠOYPNOYΔH BAΣIΛIKH
21. NOYTΣIAΣ ΓEΩPΓIOΣ
22. ΞHPOΦΩTOY ZΩH
23. ΠAΠAΛAΓAPAΣ BAΣIΛEIOΣ
24. ΠAΠAΛEΞANΔPHΣ ΠANAΓIΩTHΣ – XPHΣTOΣ
25. ΣAMAPAΣ AΘANAΣIOΣ
26. ΣEΛHΓKOYNA BAΣIΛIKH
27. ΣKAPAΦIΓKAΣ KΩNΣTANTINOΣ – ΠAPAΣKEYAΣ
28. ΣKPIAΠA ΓEΩPΓIA
29. ΣOYΛAKOYΔHΣ KYPIAKOΣ
30. TOYPBATΣIOΣ KΩNΣTANTINOΣ
31. ΦPOΞYΛIA ΔHMHTPA