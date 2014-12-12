Με εντυπωσιακή ανταπόκριση από το κοινό της πόλης ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που παρουσιάστηκαν στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η παρουσία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στη Λάρισα άφησε ένα ολοκληρωμένο αποτύπωμα, με τα τρία έργα της να αγκαλιάζονται από το κοινό κάθε ηλικίας. Η συμμετοχή των σχολείων στην παράσταση «Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει» του Νίκου Κυπουργού ήταν καθολική, με τα παιδιά να πλημμυρίζουν την αίθουσα και να ζουν μια ζωντανή, μουσικοθεατρική εμπειρία που τα έφερε κοντά στη μαγεία της μουσικής. Λίγο αργότερα, στην παράσταση «Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος» των Αλέξανδρου Μελισσηνού και Δημήτρη Δημόπουλου, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν ένα θέατρο σκιών υψηλών προδιαγραφών, όπου η παράδοση συναντούσε τη λυρική τέχνη με χιούμορ και φαντασία.

Η συνολική εικόνα κορυφώθηκε με την οπερέτα «Θέλω να δω τον Πάπα!» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη, η οποία γέμισε την αίθουσα και στις δύο βραδινές παραστάσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η λυρική δημιουργία έχει αληθινή απήχηση στο κοινό της πόλης και μπορεί να το κινητοποιήσει με δύναμη και ενθουσιασμό.

Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, μέσα από τέτοιου είδους συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτεχνικούς φορείς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να απολαμβάνει προγράμματα υψηλού επιπέδου, που φέρνουν πιο κοντά τη μουσική, την εκπαίδευση και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Ιδιαίτερη ευχαριστία εκφράζεται προς όλους τους συνεργάτες του Δημοτικού Ωδείου για την άψογη οργάνωση και τη συνεργασία με τους συντελεστές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και προς τους υπεύθυνους της ΕΛΣ για την εμπνευσμένη αυτή πρωτοβουλία που ταξιδεύει την τέχνη σε όλη την Ελλάδα.

Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας παραμένει ανοιχτό και διαθέσιμο σε συνεργασίες που αναβαθμίζουν το πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης και δημιουργούν γέφυρες ανάμεσα στη μουσική παιδεία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.