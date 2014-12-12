Με απόλυτη επιτυχία και με συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα της 18ης Γιορτής Χαλβά Φαρσάλων, χθες Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, όπου σχεδόν 3.000 πολίτες κατέκλυσαν τον αίθριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την εκπληκτική συναυλία της Ρένας Μόρφη, η οποία χάρισε στο κοινό μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη συγκίνηση, ρυθμό και χρώματα από το προσωπικό της ρεπερτόριο, διασκευές λαϊκών τραγουδιών αλλά και αγαπημένες στιγμές από το «Μουσικό Κουτί». Με τη βελούδινη φωνή της και την αστείρευτη σκηνική ενέργεια, η καλλιτέχνις ξεσήκωσε τους θεατές, που την αποθέωσαν με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Την εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, ο οποίος τόνισε τη σημασία του θεσμού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στα εγκαίνια της 18ης Γιορτής Χαλβά Φαρσάλων. Ενός θεσμού που εδώ και 18 χρόνια δεν προβάλλει απλώς ένα γλυκό, αλλά μια ολόκληρη παράδοση, μια ταυτότητα και έναν τρόπο ζωής που χαρακτηρίζει τον τόπο μας».

Αναφερόμενος στη φετινή διοργάνωση, σημείωσε ότι πραγματοποιείται στον αίθριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου λόγω των έργων ανακατασκευής στην πλατεία Δημαρχείου, υπογραμμίζοντας: «Σύντομα η πόλη θα αποκτήσει μια Κεντρική πλατεία αντάξια της ιστορίας και των ανθρώπων της, αλλά μέχρι τότε αποδεικνύουμε ότι τα Φάρσαλα ξέρουν να γιορτάζουν και να δημιουργούν παντού».

Για τον ίδιο, ο φαρσαλινός χαλβάς αποτελεί «θησαυρό της γαστρονομικής μας κληρονομιάς», και γι’ αυτό, όπως είπε, ο Δήμος από το 2023 χρηματοδότησε τη μελέτη για την κατοχύρωσή του, ώστε να αναγνωριστεί θεσμικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο δήμαρχος επεσήμανε: «Η Γιορτή Χαλβά δεν είναι έργο μόνο του Δήμου. Είναι καρπός συλλογικής προσπάθειας: των παραγωγών, των επαγγελματιών, των φορέων, των συλλόγων, αλλά και των πολιτών που τη στηρίζουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους. Στο πρόσωπο αυτής της γιορτής βλέπουμε τι μπορεί να καταφέρει ένας τόπος όταν αξιοποιεί την παράδοσή του με σύγχρονο πνεύμα».

Στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, μίλησε για την υψηλή διατροφική αξία του φαρσαλινού χαλβά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «θα πρέπει να αποποινικοποιηθεί».

Ο κ. Κουρέτας ανακοίνωσε επίσης μια σημαντική πρωτοβουλία: η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων, μέχρι τα Χριστούγεννα θα εγκαταστήσει QR codes σε περίπου 100 σημεία της πόλης των Φαρσάλων, ώστε οι επισκέπτες αλλά και οι κάτοικοι να μπορούν εύκολα να ενημερώνονται για τη διατροφική σημασία και την ιστορία του χαλβά Φαρσάλων.

Χαιρετισμούς επίσης απεύθυναν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας, οι βουλευτές κ.κ. Χρήστος Καπετάνος, Μάξιμος Χαρακόπουλος και Βασίλης Κόκκαλης, ο εκπρόσωπος της «Ελληνικής Λύσης» κ. Αλέξανδρος Παπαχατζής και ο γραμματέας του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Νίκος Καγκελάρης.

Παράλληλα, οι επίσημοι προσκεκλημένοι αλλά και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το εργαστήριο παρασκευής χαλβά, να δοκιμάσουν το παραδοσιακό προϊόν στο περίπτερο γευσιγνωσίας και να το προμηθευτούν στον ειδικό χώρο πώλησης. Σημαντικό ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και οι δράσεις της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα ενημερωτικά περίπτερα των ΚΔΑΠ και Κέντρου Κοινότητας, αλλά και η προβολή της ιστορίας της Γιορτής από την πρώτη της διοργάνωση μέχρι σήμερα.

Η 18η Γιορτή Χαλβά Φαρσάλων απέδειξε για ακόμη μια χρονιά πως μπορεί να συνδυάσει γεύση, παράδοση και πολιτισμό, αναδεικνύοντας τον φημισμένο χαλβά ως πρεσβευτή των Φαρσάλων σε ολόκληρη τη χώρα.