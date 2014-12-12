Oρκωμοσία νοσηλεύτριας στο ΓΝ Λάρισας
Λάρισα | 31 Οκτ 2025, 17:03
Στο πλαίσιο συνεχούς ενίσχυσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», πραγματοποιήθηκε ακόμη μία ορκωμοσία μονίμου υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση σύμφωνα με τo ΦΕΚ 3517/23-09-2025/τ.Γ’.
Συγκεκριμένα, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόρης Βλαχάκης παρουσία της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Βασιλικής Ζήση, προχώρησε στην ορκωμοσία της κ. Ανδρεάνας Υφούλη -ΤΕ Νοσηλευτικής, η οποία τέθηκε στη διάθεση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και ανέλαβε άμεσα καθήκοντα.
