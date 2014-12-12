Στο πλαίσιο συνεχούς ενίσχυσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με νοσηλευτικό προσωπικό, πραγματοποιήθηκαν ακόμη δύο ορκωμοσίες σε κενές οργανικές θέσεις από τον Πίνακα επιλαχόντων της Προκήρυξης 7Κ/2022 όπως ανακοινώθηκαν από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Συγκεκριμένα στις 02/09/2025, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόριος Βλαχάκης παρουσία της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Ζήση Βασιλικής, προχώρησε στην ορκωμοσία της κ. Κοκκίνου Βάιας– ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και της κ. Παπαδημητρίου Χρυσούλας– ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, οι οποίες τέθηκαν άμεσα στη διάθεση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τοποθετήθηκαν στο Παθολογικό Τμήμα και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αντίστοιχα.