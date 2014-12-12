Oρκωμοσία ουρολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Λάρισα | 06 Νοε 2025, 11:24
Στο πλαίσιο ενίσχυσης των υπηρεσιών του Ουρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» με ιατρικό προσωπικό, πραγματοποιήθηκε άλλη μια ορκωμοσία ειδικευμένου ιατρού.
Συγκεκριμένα, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόρης Βλαχάκης παρουσία του ιατρού Νικ. Μπουσδρούκη Επιστημονικά Υπεύθυνου Ουρολογικού Τμήματος, προχώρησε στην ορκωμοσία του κ. Δημητρίου Αναστασίου, ο οποίος διορίζεται σε θέση Επιμελητή Β’ Ουρολογίας του κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ επί θητεία.
