Στο πλαίσιο ενίσχυσης των υπηρεσιών του Ουρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» με ιατρικό προσωπικό, πραγματοποιήθηκε άλλη μια ορκωμοσία ειδικευμένου ιατρού.

Συγκεκριμένα, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόρης Βλαχάκης παρουσία του ιατρού Νικ. Μπουσδρούκη Επιστημονικά Υπεύθυνου Ουρολογικού Τμήματος, προχώρησε στην ορκωμοσία του κ. Δημητρίου Αναστασίου, ο οποίος διορίζεται σε θέση Επιμελητή Β’ Ουρολογίας του κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ επί θητεία.