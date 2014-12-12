Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με δύο ψηφίσματα που ενέκρινε στη χθεσινή του συνεδρίαση, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη βιωσιμότητα των ιατρικών διαγνωστικών εργαστηρίων και καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάργηση ή δραστική αναμόρφωση του μηχανισμού clawback, όπως και να μην προχωρήσει στο κλείσιμο των Υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ., ενισχύοντας πολιτικές συγκράτησης του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Στο μεταξύ αρνητική ήταν η εισήγηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ).

Η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με το σχέδιο δημιουργίας εργοστασίου καύσης σκουπιδιών στους τέσσερις θεσσαλικούς νομούς είναι αρνητική, παρόλο που η ΣΜΠΕ ορίζει τη μέθοδο της καύσης για την ενεργειακή αξιοποίηση ΑΕΠΥ, ωστόσο δεν εξετάζει, ούτε αξιολογεί συγκριμένους/ες τρόπους/μεθόδους διαχείρισης παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων και κυρίως δεν αποσαφηνίζει που καταλήγουν τα παραγόμενα από τις μονάδες καύσης ρεύματα αποβλήτων μετά την επεξεργασίας τους.

Στη ΣΜΠΕ δεν αναφέρεται ποιος (ΦΟΔΣΑ ή φορέας μονάδας) θα πληρώνει το κόστος μεταφοράς των ΑΕΠΥ από τις ΜΑΑ στις μονάδες και πόσο είναι αυτό το κόστος. Επιπρόσθετα, δεν αναφέρεται το τέλος εισόδου των ΑΕΠΥ στις προτεινόμενες μονάδες ενώ προεξοφλείται η κοινωνική αποδοχή, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση.

ΣΧΕΔΙΟ «ΒΟΡΕΑΣ 2»

Το «πράσινο φως» άναψε το Π.Σ. στο επικαιροποιημένο Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2». Με το Σχέδιο επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, πάντα σε συνεργασία τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού, με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι αντικειμενικοί στόχοι είναι ο προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η δρομολόγηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Τέλος το Π.Σ. υπερψήφισε τις σχετικές εισηγήσεις για τη (συν)διοργάνωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σειράς πολιτιστικών, αθλητικών και εορταστικών εκδηλώσεων, ενόψει Χριστουγέννων, αλλά και καθιερωμένων.