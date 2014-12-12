Ο δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, σε μήνυμά του για την αυριανή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναφέρει τα εξής:

"Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελα να απευθύνω τις πιο θερμές μου ευχές σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Η σχολική χρονιά αποτελεί μια νέα αφετηρία γεμάτη όνειρα, στόχους και προκλήσεις. Στα παιδιά μας εύχομαι υγεία, δύναμη και διάθεση για μάθηση. Στους εκπαιδευτικούς μας, καλή δύναμη στο έργο τους, που είναι θεμέλιο για το μέλλον των παιδιών και της κοινωνίας μας. Και στους γονείς, υπομονή και στήριξη στη σημαντική τους αποστολή.

Ως Δήμος, θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια, φροντίζοντας οι σχολικές μας μονάδες να αποτελούν χώρους ασφάλειας, δημιουργίας και έμπνευσης.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους, με πρόοδο, δημιουργικότητα και χαμόγελα!"