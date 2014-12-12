Η 5η Οκτωβρίου, που έχει καθιερωθεί από την UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού, αποτελεί ημέρα τιμής και αναγνώρισης για όλους εκείνους που αφιερώνουν τη ζωή τους στη διαμόρφωση της νέας γενιάς.

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απλώς φορείς γνώσης. Είναι οι καθοδηγητές, οι εμπνευστές και οι συνοδοιπόροι των παιδιών μας, εκείνοι που τους διδάσκουν αξίες, ήθος και υπευθυνότητα. Με το έργο τους χτίζουν τις βάσεις μιας κοινωνίας με αρχές, προοπτική και μέλλον.

Ο Δήμος Τεμπών εκφράζει την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό προς όλους τους εκπαιδευτικούς της χώρας και ιδιαίτερα προς τους δασκάλους και καθηγητές των σχολείων του Δήμου μας, που καθημερινά δίνουν τον δικό τους αγώνα, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες, με αγάπη για τα παιδιά και αφοσίωση στο καθήκον τους.

Ο Δήμαρχος Τεμπών, Γεώργιος Μανώλης δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη ζωή κάθε παιδιού. Ως Δήμος, αναγνωρίζουμε έμπρακτα την προσφορά τους και στεκόμαστε αρωγοί στην προσπάθειά τους, στηρίζοντας τις σχολικές υποδομές και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που ενισχύουν το εκπαιδευτικό έργο.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους εκπαιδευτικούς για τον καθημερινό τους αγώνα, την αγάπη τους προς τα παιδιά και την πίστη τους στη δύναμη της γνώσης. Η συμβολή τους είναι ανεκτίμητη και αποτελεί το σπουδαιότερο εφόδιο για το μέλλον του τόπου μας.»