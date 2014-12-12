Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Οκτωβρίου η Πανδημοτική Γιορτή Ακτινιδίου σε Αιγάνη και Πυργετό, που διοργάνωσε ο Δήμος Τεμπών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τις Δημοτικές Κοινότητες Αιγάνης και Πυργετού, τον Σύλλογο Γυναικών Πυργετού, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυργετού, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πυργετού και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Πρόποδες Ολύμπου Αιγάνης», αναδεικνύοντας το ακτινίδιο ως προϊόν – σύμβολο της γης των Τεμπών.

Η εκδήλωση, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την περιοχή, ανέδειξε τη δυναμική του ακτινιδίου ως προϊόντος υψηλής ποιότητας και εξαγωγικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη συμβολή των παραγωγών του Δήμου Τεμπών στην τοπική και εθνική οικονομία.

Η πρώτη ημέρα – Αιγάνη

Η πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων φιλοξενήθηκε στη Δημοτική Κοινότητα Αιγάνης, όπου πριν την έναρξη πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός από τον π. Νικηφόρο.

Ακολούθησαν ομιλίες από την κ. Ηλιάνα Μαμέκα, διατροφολόγο – διαιτολόγο, τον γεωπόνο της Δ.Α.Ο. Π.Ε. Λάρισας κ. Κωνσταντίνο Ζιώγα και τον κ. Φώτη Τέκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της FoodOxys.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα καλλιέργειας, ποιότητας και διατροφικής αξίας του ακτινιδίου, ενώ απόλαυσαν εδέσματα που ετοίμασαν οι γυναίκες της Αιγάνης και είχαν ως βασικό συστατικό το αγαπημένο φρούτο.

Το πρόγραμμα πλαισίωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Χορίαμβος”, με συμμετοχή παιδικών και ενηλίκων τμημάτων της χορευτικής ομάδας Αιγάνης, προσφέροντας όμορφες στιγμές παράδοσης και κεφιού.

Η δεύτερη ημέρα – Πυργετός

Η δεύτερη ημέρα της γιορτής πραγματοποιήθηκε στην πλατεία “Βάϊος Μαλιάρας” του Πυργετού, παρουσία πλήθους κόσμου και επισήμων.

Μετά τον αγιασμό από τον π. Αλέξανδρο, ακολούθησαν χαιρετισμοί και ομιλίες από τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γιώργο Μανώλη, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, τον Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Νικόλαου Καγκελάρη, καθώς και τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πυργετού κ. Αθανάσιο Ευθυμίου.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλαισίωσε το εφηβικό τμήμα του χορευτικού του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυργετού, ενώ στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκαν εδέσματα με βάση το ακτινίδιο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, πέραν του μηνύματος ενότητας και στήριξης του πρωτογενούς τομέα, δεσμεύτηκε για τη χρηματοδότηση μελέτης κατασκευής λιμνοδεξαμενής στη θέση “Ελαιώνας” του Πυργετού — μια παρέμβαση ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση των αρδευτικών υποδομών της περιοχής.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης τόνισε τη σημασία της γιορτής ως αναγνώρισης της προσπάθειας των ανθρώπων της παραγωγής, κάνοντας ειδική αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής:

«Μόλις χθες πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων του Δήμου μας, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τα σοβαρά ζητήματα που τους απασχολούν και για τα οποία ακόμη περιμένουν λύσεις και αποτελέσματα. Ως Δημοτική Αρχή στεκόμαστε δίπλα τους, κατανοούμε απόλυτα την αγωνία τους και συμμεριζόμαστε τα αιτήματά τους. Η φωνή τους πρέπει να ακούγεται — καθαρά και υπεύθυνα.»

Ο κ. Μανώλης υπογράμμισε ότι ο Δήμος Τεμπών στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα μέσα από παρεμβάσεις σε αγροτική οδοποιία και αρδευτικά δίκτυα, ενώ διεκδικεί συνεχώς ουσιαστικές λύσεις από την Πολιτεία για την ενίσχυση των παραγωγών.

Παράλληλα, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας και προσωπικά προς τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα για τη συνεργασία και τη στήριξη στον Δήμο Τεμπών:

«Μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας εργαζόμαστε με κοινό στόχο — την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που ζουν και παράγουν στον τόπο μας.»

Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Τεμπών ευχαρίστησε θερμά τις γυναίκες και τη χορευτική ομάδα της Αιγάνης, τον Σύλλογο Γυναικών Πυργετού και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυργετού για τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καθοριστική συμβολή τους στη διοργάνωση της γιορτής:

«Το ακτινίδιο δεν είναι απλώς ένα προϊόν· είναι σύμβολο εξωστρέφειας, καινοτομίας και προόδου. Με συνεργασία και επιμονή μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα και να δημιουργήσουμε ένα πιο αισιόδοξο αύριο για τον Δήμο Τεμπών.»

Την επιμέλεια της εκδήλωσης στον Πυργετό είχε η κ. Βίκυ Κολλάτου.