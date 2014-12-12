Με την ευκαιρία της διεξαγωγής του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) στην Αλεξανδρούπολη, πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ανοικτό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (ΕΛ.Δ.Α.Π.), με τη συμμετοχή του Δημάρχου Τεμπών, κ. Γεωργίου Μανώλη.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης — Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και στελέχη από όλη την Ελλάδα — με αντικείμενο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων απέναντι στις φυσικές καταστροφές, την κλιματική κρίση και τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, παρουσιάστηκαν δράσεις και πρωτοβουλίες του ΕΛ.Δ.Α.Π. που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την προστασία κρίσιμων υποδομών και τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων σε τοπικό επίπεδο.

Ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Μανώλης, σε δήλωσή του ανέφερε:

«Η ανθεκτικότητα των πόλεων δεν είναι θεωρία, είναι καθημερινή ανάγκη. Στο Δήμο Τεμπών, που δοκιμάστηκε σκληρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γνωρίζουμε καλά πόσο σημαντική είναι η συνεργασία, ο σχεδιασμός και η πρόληψη. Η συμμετοχή στη συνεδρίαση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, ενδυναμώνοντας τον κοινό στόχο για να συνεχίσουμε τον αγώνα για ασφαλείς, βιώσιμες και ανθεκτικές κοινότητες».