Ο Δήμος Κιλελέρ συμμετείχε ενεργά στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου " Sound of Diversity Network of Towns ", που πραγματοποιήθηκε στο Όμπιδος της Πορτογαλίας το οποίο χρηματοδοτείτε από το πρόγραμμα CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme) της Ευρωπαϊκής επιτροπής.

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου των τοπικών αρχών στην προώθηση της διαφορετικότητας, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ένταξη των μειονοτήτων.

Δράσεις του έργου:

Σύνδεση πόλεων και κοινοτήτων που φιλοξενούν φεστιβάλ υψηλής προβολής, όπως:

🎮 Φεστιβάλ Παιχνιδιών στο Obidos (Πορτογαλία)

🎭 Φεστιβάλ Ρομά στην Πράγα (Τσεχία)

🌍Φεστιβάλ Multitude στη Seine-Saint-Denis (Γαλλία)

🎬 Φεστιβάλ Κινηματογράφου για την Αποδοχή στο Ζάγνταρ (Κροατία)

🎨 Φεστιβάλ Διάφορων Τεχνών στο Aleksandrów Łódzki (Πολωνία)

💃 Φεστιβάλ Ελληνικών Χορών στο Κιλελέρ (Ελλάδα)

🎶 Γιορτή του Λαού στη Molfetta (Ιταλία)

Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων φιλοξενείται το Sound of Diversity Stage.Πρόκειται για έναν ανοιχτό, συμμετοχικό χώρο διαλόγου, όπου τοπικές κοινότητες, ακτιβιστές, νέοι, εκπρόσωποι μειονοτήτων και ειδικοί συζητούν θέματα όπως:

✔Διαχείριση της διαφορετικότητας

✔Καταπολέμηση των διακρίσεων

✔Ένταξη και συμπερίληψη

✔Πολιτικές και πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη διαφορετικότητα.

Το εταιρικό σχήμα του έργου ηγείται ο Δήμος Αλεξάντροφ Γούτσκι της Πολωνίας, με τη συμμετοχή των παρακάτω εταίρων:

Δήμος Kileler (Municipality of Kileler) – Ελλάδα

ASSOCIAZIONE INCO - MOLFETTA APS , - Ιταλία

CAMARA MUNICIPAL DE OBIDOS – Πορτογαλία

DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS – Γαλλία

MUNICIPIUL BIRLAD – Ρουμανία

SLOVO 21 ZS – Τσεχία

DRUSTVO ZA KULTURO INKLUZIJE – Σλοβενία

UDRUZENJE GRADJANA MEDIA PONT – Σερβία

FESTIVAL SUVREMENOG ZIDOVSKOG FILMA ZAGREB – Κροατία

AYUNTAMIENTO DE JACARILLA – Ισπανία

BUDAPEST FOVAROS XIV KERULET ZUGLO ONKORMANYZATA – Ουγγαρία

Κατά την έναρξη της συνάντησης, η Δημοτική αρχή καλωσόρισε τους εκπροσώπους των εταίρων στο Όμπιδος. Οι εταίροι συζήτησαν το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του έργου, στρατηγικές για την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών και πρακτικές που εφαρμόζουν τους δήμους και κοινότητες για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την ένταξη των μειονοτήτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «Η αγάπη σκοτώνει» του φωτογράφου João Francisco Vilhena και ακολούθησε συζήτηση για τη την ενδοοικογενειακή βία. Οι εταίροι στη συνέχεια επισκέφθηκαν το φεστιβάλ παιχνιδιών το οποίο λάμβανε χώρα εντός των τειχών του γοτθικού κάστρο του Όμπιδος κατά τη διάρκεια του οποίου διοργανώθηκε και το Sound of Diversity Stage με θέμα «Πώς τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν να μεταδώσουν τις αξίες που υπερασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση: αλληλεγγύη, ισότητα, ένταξη και ανθρώπινα δικαιώματα. Ευρωπαϊκό Έτος Εκπαίδευσης για την Ψηφιακή Πολιτογραφία 2025: Με παρουσίαση παιχνιδιών που σχετίζονται με το θέμα.» . Η συνάντηση έκλεισε με αναστοχασμό και το ραντεβού ανανεώθηκε για την επόμενη συνάντηση των εταίρων στην Πράγα της Τσεχίας στο πλαίσιού του Φεστιβάλ Ρομά.

Για περισσότερες πληροφορίες: eu@kileler.gov.gr