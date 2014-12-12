Σε εργασίες κατεδάφισης και απομάκρυνσης μπάζων σε ετοιμόρροπο και εγκαταλειμμένο κτίριο στον Άγιο Χαράλαμπο (οδός Καρανάσιου) προχώρησε το πρωί της Τετάρτης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολεοδομίας, στο πλαίσιο του σχετικού προγραμματισμού του Δήμου Λαρισαίων για την κατεδάφιση επικίνδυνων και ετοιμόρροπων κτιρίων στη Λάρισα.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται στη σχετική λίστα με τα προς κατεδάφιση κτίρια που έχει συντάξει, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων και μελετών, η αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί «επικινδύνως ετοιμόρροπα», μετά τον σεισμό του 2021, ενώ οι εργασίες κατεδάφισης εκτελούνται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Πριν από μερικές εβδομάδες υπεγράφη και η σχετική σύμβαση, ύψους περίπου 100.000 ευρώ (97.502,95 ευρώ συν ΦΠΑ), που αφορά στην κατεδάφιση κτιρίων που έχουν κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπα εξαιτίας του σεισμού του 2021.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι τον περασμένο Ιούνιο, οι αρμόδιες Διευθύνσεις, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών είχαν προχωρήσει στην κατεδάφιση δύο ακόμη κτιρίων, που είχαν χαρακτηριστεί επικίνδυνα και άμεσα κατεδαφιστέα, επί της οδού Κραννώνος, καθώς αναμένεται να εκκινήσουν παρεμβάσεις στη συγκεκριμένη συνοικία, στην παρόχθια ζώνη του Πηνειού ποταμού.

Στο σημείο εκτέλεσης των εργασιών βρέθηκε το πρωί ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους, Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χρήστο Τερζούδη και Πολεοδομίας, κ. Ανδρέα Ανδριτσόπουλο και τον αν. Προϊστάμενο της ΔΤΥ, κ. Αθανάσιο Πατσιούρα.

Οι εργασίες κατεδάφισης στο σημείο θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εργασίες και σε άλλες συνοικίες και οικισμούς του Δήμου Λαρισαίων.