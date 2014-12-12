Ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, και σύσσωμη η Δημοτική Αρχή εκφράζουν θερμά συγχαρητήρια στην Λήδα-Μαρία Μανθοπούλου για τη νέα σπουδαία για τα εθνικά χρώματα διάκρισή της, καθώς η αθλήτρια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα κατηγορίας Τ38 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου, που διεξάγεται στο στάδιο «Τζαβαχαρλάλ Νεχρού» του Νέου Δελχί, στην Ινδία.

Η Λήδα, η οποία ήταν σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής, ολοκλήρωσε τον αγώνα με χρόνο 12.72″, επίδοση που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ για τη φετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της συνέπεια και το υψηλό επίπεδο του ελληνικού παραολυμπιακού αθλητισμού.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου στηρίζει έμπρακτα την αθλήτρια, όπως είχε κάνει και κατά την προετοιμασία και συμμετοχή της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, όπου τότε είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο. Η στήριξη περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση για προετοιμασία και συμμετοχή, καθώς και ηθική υποστήριξη, αναγνωρίζοντας τις θυσίες και το ταλέντο της.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου δήλωσε:

«Η επιτυχία της Λήδας Μανθοπούλου αποτελεί έμπνευση για όλους μας. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να στηρίζει όσο μπορεί τον αθλητισμό και τους αθλητές μας, σε συνθήκες διαχρονικής έλλειψης κρατικής στήριξης. Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα για όλους».