O εορτασμός της Ημέρας Πολύτεκνης Οικογένειας στον Ιερό Ναό Αναλήψεως
Λάρισα | 03 Νοε 2025, 07:54
Τα μέλη του Συλλόγου Πολυτέκνων Λάρισας και Περιχώρων τίμησαν τη μνήμη των προστατών Αγίων τους Τερεντίου, Νεονίλλης και των επτά τέκνων τους.
Στον Ιερό Ναό Αναλήψεως της συνοικίας Αβέρωφ, τελέστηκε Θεία λειτουργία με αρτοκλασία, παρουσία του Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Χρήστου Καπετάνου, του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας κ. Χρήστου Γκουρομπίνου και του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΛ κ. Κωνσταντίνου Αργυρόπουλου.
