Σε άρθρο - παρέμβασή του για τη συμπλήρωση δύο ετών από τη θεομηνία Daniel ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος αναφέρει τα εξής:

"Συμπληρώνονται δύο χρόνια από τις πλημμύρες που δοκίμασαν σκληρά τη Λάρισα και τους ανθρώπους της.

Ήταν μέρες που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ: μέρες αγωνίας, φόβου, απώλειας, αλλά και προσπαθειών. Η πόλη μας πληγώθηκε, πολλές οικογένειες έχασαν περιουσίες, ζωές ανατράπηκαν.

Μαζί όμως, γεννήθηκε και κάτι βαθύτερο: η δύναμη της αλληλεγγύης, το φως της ελπίδας και η αποφασιστικότητα να σταθούμε ξανά στα πόδια μας.

Η καταστροφή του 2023 δεν ήταν μόνο μια τοπική τραγωδία. Ήταν μια σκληρή υπενθύμιση ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Ότι οι προκλήσεις της εποχής μας απαιτούν νέους τρόπους σκέψης, συνεργασία και κυρίως προετοιμασία.

Ο Daniel άφησε ανοιχτές πληγές στην πόλη και ταυτόχρονα ανέδειξε αδυναμίες και προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν.

Η πρώτη μας απόφαση, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά, ήταν η συγκρότηση της Αντιδημαρχίας Αστικής Ανθεκτικότητας και Κλιματικής Αλλαγής, στην οποία εντάχθηκε η Πολιτική Προστασία του Δήμου. Από την πρώτη στιγμή δεσμευτήκαμε, επίσης, ότι η Λάρισα δεν θα μείνει αθωράκιστη. Ότι οι πληγέντες δεν θα μείνουν μόνοι.

Ο Δήμος όφειλε να κινηθεί στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων και να ολοκληρώσει παρεμβάσεις που ήταν αναγκαίες αλλά ταυτόχρονα να θέσει τα θέματα αποκαταστάσεων και ασφάλειας στην Περιφέρεια και στο Κεντρικό Κράτος, στο πλαίσιο των δικών τους αρμοδιοτήτων

Και δεν μείναμε στα λόγια.

Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια:

Ενισχύσαμε τα μέτρα προστασίας με σύγχρονης τεχνολογίας θυροφράγματα: Στις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης και τη συνοικία του Αγίου Θωμά, δημιουργία δύο αντλιοστασίων ως αντιπλημμυρικών έργων, θυροφράγματα εκβολής ρέματος Χατζηχαλάρ στη συμβολή με τον Πηνειό.

Αποκαταστήσαμε κρίσιμες υποδομές, δρόμους και δίκτυα: Αποκατάσταση εν λειτουργία της ΕΕΛ Λάρισας, στη Νέα Σμύρνη (έργο απορροής υδάτων στην οδό Ασωπού), στο ΑΤΑ (κατασκευή νέου φρεατίου και δικτύου ομβρίων).

Προχωρήσαμε σε εκτεταμένες αποκαταστάσεις δρόμων και εκ νέου ασφαλτοστρώσεις: Ολοκληρώθηκε μεγάλο τμήμα δρόμων στην Γιάννουλη, στις Εργατικές Γιάννουλης, στη Φαλάνη (ΔΕΥΑΛ), στην Τερψιθέα, στο Κουλούρι.

Αποκαταστήσαμε την εσωτερική οδοποιία σε περιοχές και συνοικίες της πόλης όπως Τούμπα, Αβέρωφ, Ν. Πολιτεία, Άγιος Γεώργιος.

Αποκαταστήσαμε σε μεγάλο βαθμό την αγροτική οδοποιία στις περιοχές που επλήγησαν εξασφαλίζοντας την ομαλή πρόσβαση των κατοίκων των περιοχών (Αγία Μαρίνα, Βιολογικό, Γιάννουλη, Φαλάνη, Τερψιθέα, Μάνδρα, Κουτσόχερο, το Κουλούρι, την Αμφιθέα, το Κάστρο, το Λουτρό κ.α.). Το πρόγραμμα αποκαταστάσεων και συντηρήσεων αγροτικής οδοποιίας αφορά σε πάνω από 140 χλμ δρόμων, μέχρι στιγμής -και συνεχίζονται τα έργα.

Προχωρήσαμε στην υλοποίηση ενός ευρύτατου προγράμματος αποκατάστασης και συντήρησης δημοσίων υποδομών: σχολικά συγκροτήματα, πεζοδρόμια, αθλητικές εγκαταστάσεις, εργασίες αποκατάστασης των Πάρκων Αλκαζάρ και Άλσους, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Στο πλαίσιο της συντριπτικής πλειονότητας των τεχνικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, προχωράμε σε συνδυαστικά έργα για αντικατάσταση των παλαιών αγωγών ύδρευσης-αποχέτευσης και ομβρίων, ώστε να αυξάνεται η ανθεκτικότητα της βασικής υποδομής της πόλης.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή σχέδιο ανθεκτικότητας, που περιλαμβάνει τη συνεργασία και συντονισμό, με περισσότερους από 20 φορείς και μέλη Κοινοτήτων, σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, με στόχο μια πόλη πιο ασφαλή, πιο προετοιμασμένη, πιο δυνατή.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά, η Λάρισα μπορεί να κοιτάζει μπροστά.

Η μνήμη των δυσκολιών παραμένει, αλλά δεν μας καθηλώνει – μας καθοδηγεί. Μαθαίνουμε από το παρελθόν για να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Το στοίχημα δεν είναι απλώς να αποκαταστήσουμε τις ζημιές.

Είναι να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία. Να κάνουμε τη Λάρισα πρότυπο πόλης ανθεκτικής, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σύγχρονες υποδομές, με προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ποιότητα ζωής.

Με ενότητα, επιμονή και αισιοδοξία, συνεχίζουμε.

Η Λάρισα που αγωνίζεται, η Λάρισα που δεν ξεχνά, η Λάρισα που οραματίζεται – αυτή είναι η πόλη μας.

Και είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί μπορούμε να τη χτίσουμε πιο δυνατή από ποτέ."