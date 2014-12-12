Σε εκδήλωση στην Ανάβρα Αγιάς, που ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, βρέθηκε ο Λαρισαίος δικηγόρος Θωμάς Παπαλιάγκας.

Σε δήλωσή του αναφέρει:

“Στην Ανάβρα χθες το βράδυ μία εντυπωσιακή συναυλία από την Δημοτική Χορωδία Αγιάς “Δημήτριος Τζιτζιλέρης”, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, μας έφερε τέτοια χαρά και ψυχική ανάταση που δεν περιγράφεται με λόγια!

Η επιλογή των τραγουδιών, οι πολλές καλοδουλεμένες και συντονισμένες με άριστη ενορχήστρωση φωνές, ο τρόπος παρουσίασης, αλλά και η δύναμη της μουσικής του Μίκη πάνω στην ποίηση πολλών μεγάλων ποιητών δεν μας άφησαν να ανασάνουμε από χαρά, συγκίνηση και ενθουσιασμό.

Όπως και η συγκινητική παρουσίαση με το βάθος και το χιούμορ του Οδυσσέα Τσιντζιράκου, η οποία αποθέωσε την άριστη ενορχήστρωση της Δήμητρας Μπουρντένα και με τους ήχους των μουσικών Παναγιώτη Σδράλη, Νίκου Γρίβα και Παναγιώτη Ντούσια, τους οποίους οφείλουμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε. Όπως και τις έξοχες φωνές των χορωδών.

Όταν υπάρχει μεράκι και αγάπη, τα χωριά μπορούν να είναι ζωντανά. Σε μία εποχή πλήρους αστικοποίησης, χρειάζονται θύλακες πραγματικής ζωής.

Πολλά συγχαρητήρια στην πρόεδρο Χριστίνα Γιαννουλέα και στις γυναίκες του Συλλόγου της Ανάβρας, καθώς και στον Δήμο Αγιάς και το Τοπικό Συμβούλιο.

Τα σύγχρονα χωριά δεν μπορούν να έχουν τις συνθήκες των παλιών. Χρειάζονται υποδομές και δραστηριότητες. Όμως πρώτα χρειάζονται δουλειές και ευκαιρίες για τους νέους. Πώς να ζήσει σε ένα χωριό μία νέα οικογένεια, όταν τα παιδιά της δεν έχουν σχολείο ούτε φροντιστήρια ούτε άλλες δραστηριότητες ούτε καν παρέα για να παίξουν; Μόνο αν αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, τα κάπως μεγαλύτερα χωριά μπορούν να αναπτυχθούν σε σύγχρονους και αξιοβίωτους οικισμούς. Η Ανάβρα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα με έναν τόσο ενεργό Σύλλογο Γυναικών, ο οποίος κρατά ζωντανό το χωριό, πολιτιστικά και κοινωνικά.

Πάντα τέτοια κι εμείς μαζί σας!”.