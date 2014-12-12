Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Δεν υπήρξε τα τελευταία χρόνια κατάσταση σαν την σημερινή στον θεσσαλικό κάμπο. Οι αγρότες άφραγκοι περιμένουν τις καθιερωμένες ενισχύσεις οι οποίες δεν έρχονται. Οι γαλάζιοι βουλευτές κηρύσσονται ανεπιθύμητοι στα χωριά της πεδιάδας, ενώ η κυβέρνηση μοιάζει να τα έχει χαμένα και ανακοινώνει πληρωμές οι οποίες δεν πραγματοποιούνται καθώς φρακάρουν στα αμαρτήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Που θα πάει το πράγμα; Ο θεός να βάλει το χέρι του…

@ «Πάρτι απευθείας αναθέσεων στον Δήμο Ελασσόνας», τιτλοφορούσε το κεντρικό της θέμα η χθεσινή «Ελευθερία» (ρεπορτάζ Λένα Κισσάβου) χωρίς εντούτοις να αναφέρει το έργο και το όνομα του εργολάβου. Θα σας τα πούμε εμείς: Πρόκειται για έργο της ΔΕΥΑ Ελασσόνας με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων ύδρευσης στη Δ.Ε. Ολύμπου που οφείλονται στην έντονη σεισμική δραστηριότητα στις 3-3-2021 και των επόμενων ημερών». Το συγκεκριμένο ανατέθηκε τον περασμένο μήνα (15 -9-2025) και τεμαχίστηκε σε 6 διαφορετικές αναθέσεις ώστε καμία να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ (+ΦΠΑ) και χρειαστεί να γίνει διαγωνισμός όπως προβλέπει η νομοθεσία. Όλες οι αναθέσεις έγιναν την ίδια ημέρα και τα ποσά είναι τα εξής: 1η ανάθεση) 37.164,07, 2η ) 37.159,70, 3η ) 37.164,04, 4η ) 37.124,36, 5η) 24.894,24, 6η ) 37.162,56. Σύνολο 210.668,94 ευρώ. Η τυχερή τεχνική εταιρεία, που τις πήρε όλες, ονομάζεται «Δημήτριος Τριανταφύλλου και ΣΙΑ Ε.Τ.Ε». Εύγε …

% Στις 120.000 ευρώ ετησίως, λέγεται ότι ανέρχεται το ποσό που συμφώνησε η στοιχηματική Novibet με τον Κώστα Πηλαδάκη (Γήπεδο Α.Ε.) για να βάλει το όνομά της στη μαρκίζα του γηπέδου το οποίο ονομάζεται πλέον “AEL Novibet Arena”. Η ΑΕΛ - παρόλο που και η ίδια έχει χορηγό τη Novibet -, εξεμάνη και κατέφυγε σε νομικές ενέργειες για αυθαίρετη χρήση του ονόματος της καθώς, δεν πήρε κάτι από τη χορηγία αυτή. Αν κερδίσει στα δικαστήρια το πιθανότερο είναι το γήπεδο να μετονομαστεί σε “Novibet Arena”. Πολύ κακό για το τίποτα…

@ Η πολυμετοχική αλυσίδα των σούπερ μάρκετ «ΛΑΡΙΣΑ» κατέρρευσε πριν από 11 χρόνια και έκτοτε οι 500 πρώην εργαζόμενοι αγωνίζονται για να πάρουν δεδουλευμένα, ύψους 3,5 εκ. ευρώ περίπου, που τους οφείλονται. Πρόσφατα, ύστερα από νομοθετική ρύθμιση, κατόρθωσαν να οριστούν ως πρώτοι δικαιούχοι των εσόδων από τα εκποιούμενα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Όπως λένε οι ίδιοι, η πτωχευμένη επιχείρηση, που όλα αυτά τα χρόνια διοικείται από έναν δικηγόρο σύνδικο πτώχευσης, διαθέτει ταμείο κοντά στα 4 εκ. ευρώ. Μέχρι τώρα έχει εκποιήσει μόλις 3 ακίνητα και της μένουν άλλα 16 κάποια εκ των οποίων τα νοικιάζει. Παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν πήραν μέχρι τώρα δεκάρα. Χτυπάνε πόρτες, τρέχουν στους βουλευτές, πήγαν στον εισαγγελέα, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Ο πανίσχυρος σύνδικος - ο οποίος δεν παρέλειψε να προσλάβει τη γυναίκα του ως γραμματέα -, δεν ενδίδει ..

& Βγήκε από το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο η Δανάη Δημητρακοπούλου ύστερα από νοσηλεία είκοσι ημερών. Η 95χρονη εκδότρια της τοπικής εφημερίδας «Ελευθερία» οικουρεί.

Πάνε οι εποχές που διάφοροι περίεργοι του υποκόσμου έκρυβαν το μαχαίρι στη ζώνη τους ή σε μία από τις κάλτσες. Το έγκλημα έγινε πιο σοφιστικέ, το μαχαίρι μπαίνει τώρα ακόμα και στο πορτοφόλι. Στην είσοδο των δικαστηρίων της Λάρισας ο ανιχνευτής της αστυνομίας εντόπισε έναν τύπο ο οποίος είχε πάνω του ένα μαχαίρι – κάρτα, όπως αυτό της φωτογραφίας. Του πέρασαν χειροπέδες επί τόπου και τον έστειλαν για τα περαιτέρω. Πάλι καλά, παλαιότερα, στις εισόδους των δικαστηρίων, δεν υπήρχε (όχι ανιχνευτής μετάλλων) ούτε αστυνομία…

@ Είναι μια τάση από το εξωτερικό που κάνει δειλά – δειλά την εμφάνισή της και στην Ελλάδα. Ηλικιωμένοι πουλάνε την ψιλή κυριότητα του σπιτιού τους και κρατούν την επικαρπία εφ΄όρου ζωής. Με τον τρόπο αυτό επιλέγουν να ζήσουν πιο άνετα ή να εξοφλήσουν κάποια υποχρέωση. Είναι μακάβριο, αλλά αξίζει να σημειώσουμε ότι η αποτίμηση της ψιλής κυριότητας καθορίζεται από τον χρόνο που σου απομένει να ζήσεις. Άλλα λεφτά θα πάρεις στην ηλικία των 60 και αρκετά περισσότερα στα 80 σου …

# Στην εταιρεία “Liberty IKE” του δημοσιογράφου Λευτέρη Παπαστεργίου (larissapress.gr) ανέθεσε τις δημόσιες σχέσεις της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς. Η σύμβαση είναι διάρκειας πέντε μηνών με αμοιβή 7.000 ευρώ (+ΦΠΑ). εδώ.

$ Ένα μνημείο για τη τραγωδία των Τεμπών. «Το Δέντρο της Δικαιοσύνης", το τρίτο κατά σειρά μιας καλλιτεχνικής τριλογίας που ξεκίνησε από την Αθήνα (Το Δέντρο των Ψυχών), και συνεχίστηκε στη Θεσσαλονίκη (Το Δέντρο της Μνήμης) με έργα της Μαρίας Μανδάκη και του Γιάννη Σαπτέη, θα τοποθετηθεί στη Λάρισα ως επίλογος. Οι συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν από τον Δήμο Λαρισαίων να τοποθετηθεί οπουδήποτε εκτός από τον σταθμό των τρένων. Θα μπορούσαν να το στήσουν στο χώρο του Γαιόπολις, για να θυμίζει στις επόμενες γενεές ότι εκεί έγινε κάποτε μια δίκη για τις εγκληματικές ευθύνες του Ελληνικού κράτους στον σιδηρόδρομο …

& Εκατομμύρια Αμερικανοί βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά του «βασιλιά Τραμπ». Και εκείνος απάντησε ανεβάζοντας βίντεο όπου εμφανίζεται ως πιλότος μαχητικού που, φορώντας στέμμα, πετά πάνω από μια διαδήλωση και ρίχνει περιττώματα στους πολίτες. Είναι σαν να συγκροτείται μια αλυσίδα διαμαρτυρίας στην Ελλάδα και ο Μητσοτάκης να δηλώνει δημοσίως ότι «τους έχει χεσμένους».

Ναι, αυτό συνιστά πράξη πολιτικού εμφυλίου. Και δεν αποκλείεται την επόμενη φορά ο Τραμπ να απαντήσει με φωτογραφία του από την τουαλέτα του Λευκού Οίκου. Όμως υπάρχει κάτι πιο συνταρακτικό από τη χυδαιότητα: το γεγονός ότι αυτό το θέαμα θεωρείται πλέον κανονικότητα. Στα αμερικανικά Μέσα δεν βγήκε καν στις πρώτες γραμμές της ειδησεογραφίας. Δεν υπήρξε σοκ, ούτε καν έκπληξη. Απλώς: ακόμα μία μέρα στην Αμερική του Τραμπ. Ή, αλλιώς, στον κόσμο όπως είναι. (Κώστας Γιαννακίδης, Τα Νέα).



^ Η Δήμητρα Γιάννουλης παραμένει τελευταία στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Α΄ΕΠΣΛ (0 -15 γκολ). Κάτι πρέπει να κάνει ο Θανάσης Μαμάκος που φόρεσε και τη φανέλα της, πρόκειται για την ομάδα της πατρίδας του. Ίσως να έβαζε τον παπά της Βερδικούσιας να κάνει αγιασμό. Υπήρξαν άλλωστε συμπαίκτες, όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος…

