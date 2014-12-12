Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Συκουρίου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή, ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τη δημοσιοποίηση των εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης του 1ου σταδίου εκπόνησης της Μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Τεμπών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβούλευσης και είχε ως στόχο την ενημέρωση και την ενεργοποίηση των πολιτών, των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και του Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών σχετικά με τις προοπτικές, τις κατευθύνσεις και τις στρατηγικές επιλογές που διαμορφώνουν τον χωρικό σχεδιασμό του Δήμου για τις επόμενες δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι μελετητές ανέλυσαν:

την προστασία του περιβάλλοντος και της αγροτικής γης, τις υποδομές, τις ζώνες ανάπτυξης και τα κρίσιμα χωρικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της περιοχής.

Στη σύντομη ομιλία του κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, υπογράμμισε ότι το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί ένα καθοριστικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο «δεν αφορά μόνο τεχνικές αποφάσεις, αλλά και τη φυσιογνωμία και το μέλλον του Δήμου μας για τις επόμενες γενιές». Παράλληλα, τόνισε ότι η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων είναι ουσιαστική, καθώς η διαβούλευση αποτελεί θεμέλιο λίθο της διαδικασίας, με στόχο ένα ρεαλιστικό, λειτουργικό και κοινωνικά αποδεκτό σχέδιο.

Το «παρών» έδωσαν αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι κοινοτήτων και μέλη των τοπικών συμβουλίων, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, Επίβλεψης και Παραλαβής της Μελέτης, καθώς και δεκάδες δημότες. Κατά την ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε, δημοτικοί σύμβουλοι, πολίτες και εκπρόσωποι φορέων τοποθετήθηκαν δημόσια, καταθέτοντας σχόλια, ανησυχίες, προτάσεις και ερωτήματα προς τους μελετητές.

Όπως είναι γνωστό, από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παρουσίασης αρχίζει η διαδικτυακή υποβολή σχολίων και παρατηρήσεων (για το προτεινόμενο σενάριο) στην Πλατφόρμα Συμμετοχής (ΠλαΣ), η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, έως και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025. Τα σχόλια αξιολογούνται στο πλαίσιο της μελέτης, χωρίς να αποτελούν τυπικές ενστάσεις, και δεν προβλέπεται απάντηση σε αυτά.

Η επίσημη διαδικασία διαβούλευσης της πρότασης του μελετητή και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) θα πραγματοποιηθεί στο δεύτερο στάδιο εκπόνησης της Α’ Φάσης του ΤΠΣ.

Ο Δήμος Τεμπών εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τους μελετητές, τις υπηρεσίες του Δήμου, τους εκπροσώπους φορέων, τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης και όλους τους δημότες που συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία, συμβάλλοντας στο συλλογικό σχεδιασμό του μέλλοντος του Δήμου.