Σε ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας για τον αντιγριπικό εμβολιασμό αναφέρονται τα εξής:

«Ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι ένα από τα σημαντικότερα προληπτικά μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων της γρίπης, μιας οξείας ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης τύπου A και B.

Το αντιγριπικό εμβόλιο περιέχει αδρανοποιημένα (νεκρά) ή εξασθενημένα στελέχη του ιού της γρίπης που προβλέπεται να κυκλοφορήσουν τη συγκεκριμένη εποχή.

Η σύνθεσή του αλλάζει κάθε χρόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ώστε να παρέχει προστασία απέναντι στα επικρατέστερα στελέχη. Φέτος ειδικά κυκλοφορεί και η ενδορυνική μορφή του εμβολίου, που συνιστάται κατά προτεραιότητα στην ηλικία των 2 έως 5 ετών.

Ο ετήσιος εμβολιασμός συνιστάται ιδιαίτερα για τις παρακάτω ομάδες υψηλού κινδύνου:

Άτομα ≥60 ετών

Άτομα με χρόνια νοσήματα, όπως:

Καρδιοπάθειες

Πνευμονοπάθειες (ΧΑΠ, άσθμα)

Σακχαρώδης διαβήτης

Νεφρική ή ηπατική νόσος

Ανοσοκαταστολή (λόγω φαρμάκων ή νόσου)

Έγκυες γυναίκες

Παιδιά >6 μηνών με χρόνια προβλήματα υγείας

Επαγγελματίες υγείας

Άτομα που φροντίζουν βρέφη, ηλικιωμένους ή ανοσοκατεσταλμένους

Ένοικοι και προσωπικό ιδρυμάτων μακροχρόνιας φροντίδας

Ο εμβολιασμός γίνεται μία φορά τον χρόνο (σε παιδιά κάτω των 9 ετών γίνονται 2 δόσεις όταν πρωτοεμβολιαζονται), κατά προτίμηση από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο, πριν από την έξαρση της γρίπης.

Η ανοσία αναπτύσσεται περίπου 2 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό και διαρκεί 6–12 μήνες.

Δεν πρέπει να γίνεται το εμβόλιο σε:

Άτομα με σοβαρή αλλεργία σε προηγούμενη δόση ή σε συστατικά του εμβολίου (π.χ. σε πρωτεΐνες αυγού, ανάλογα με το εμβόλιο).

Άτομα με οξεία εμπύρετη νόσο (αναβάλλεται έως την ανάρρωση).

Οι παρενέργειες είναι συνήθως ήπιες και παροδικές:

Πόνος, ερυθρότητα ή πρήξιμο στο σημείο του εμβολιασμού

Ήπιος πυρετός ή κακουχία

Σπάνια, αλλεργική αντίδραση.

Όσον αφορά τα οφέλη, ο εμβολιασμός μειώνει την πιθανότητα νόσησης από γρίπη, μειώνει την ένταση των συμπτωμάτων σε περίπτωση νόσησης, προστατεύει τις ευπαθείς ομάδες ενώ παράλληλα μειώνει την πιθανότητα επιπλοκών (π.χ. πνευμονία, νοσηλεία, θάνατο).

Το ενδορυνικό εμβόλιο (LAIV) με ζώντες εξασθενημένους ιούς:

Αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη αποδοχή του εμβολιασμού στα παιδιά λόγω της οδού χορήγησής του.

Έχει ικανοποιητικό προφίλ ασφάλειας, αλλά λόγω των εξασθενημένων ιών που περιέχει η χορήγηση του αντενδείκνυται σε παιδιά που έχουν εμφανίσει υποτροπιάζοντα επεισόδια συριγμού τους τελευταίους 12 μήνες ή ιστορικό βρογχικού άσθματος, σε εκείνα με ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη) ή σε παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή με ασπιρίνη.

Σε παιδιά 2 έως 5 ετών που διαβιούν με άτομα με σοβαρή ανοσοκαταστολή συνιστάται ο εμβολιασμός με αδρανοποιημένο αντιγριπικό εμβόλιο και όχι με LAIV.

Σε κάθε περίπτωση, μόνον ο παιδίατρος για τα παιδιά μέχρι 16 χρονών ή ο θεράπων γιατρός για τους άνω των 16 είναι ο επιστημονικά υπεύθυνος για την επιλογή του είδους του εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων, την οδό χορήγησης, αλλά και την εκτέλεση του εμβολιασμού.

Συνιστούμε, τόσο στους επαγγελματίες υγείας όσο και στους συμπολίτες μας, την πιστή εφαρμογή της αναλυτικής εγκυκλίου που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το υπ.Υγείας».