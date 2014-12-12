Η Ν.Ε Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα πραγματοποιήσει την ολομέλειά της, στο πλαίσιο των εσωκομματικών εκλογών , την Πέμπτη 6 Νοέμβρη και ώρα 19.00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας (2ος Όροφος).

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης.