O Xρήστος Γιαννούλης κεντρικός ομιλητής στην ολομέλεια του ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας
Λάρισα | 05 Νοε 2025, 09:13
Η Ν.Ε Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα πραγματοποιήσει την ολομέλειά της, στο πλαίσιο των εσωκομματικών εκλογών , την Πέμπτη 6 Νοέμβρη και ώρα 19.00, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λάρισας (2ος Όροφος).
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης.
