Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια μεγάλη γιορτή γνωριμίας με τον μαγικό κόσμο της μουσικής.

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:30 π.μ η Αίθουσα Συναυλιών του Δ.Ω.Λ. θα γεμίσει από ήχους, χαμόγελα και δημιουργία.

Η εκδήλωση Open Music Day είναι μια μοναδική ευκαιρία για τα παιδιά να ανακαλύψουν τα μουσικά όργανα, να παρακολουθήσουν συναυλίες και να συμμετέχουν σε ανοιχτά εργαστήρια, σε μια ατμόσφαιρα χαράς και δημιουργικότητας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Μουσικά εργαστήρια και δοκιμές οργάνων

Μικρές συναυλίες από σύνολα και σολίστες

Ξενάγηση στους χώρους του Ωδείου

Γνωριμία με τους καθηγητές

Η μουσική είναι εμπειρία, παιχνίδι, χαρά – και πρέπει όλα τα παιδιά να τη ζήσουν από κοντά.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.