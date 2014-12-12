Το Φεστιβάλ OPEN NIGHTS έρχεται στη Λάρισα, για 10η συνεχόμενη χρονιά, από τις 9 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια παρουσίας του στον πολιτισμό με εικαστικά έργα, φωτογραφία, χορό, video art, μουσική, εργαστήρια και επιστημονικές συναντήσεις.

Θα έχει ως βάση του τη Λογοτεχνική Γωνία, ενώ δράσεις και παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στον Μύλο του Παππά, το WISEDOG και «Στο Περίπου».

Κυρίαρχη στη 10η διοργάνωση του φεστιβάλ είναι η ψηφιακή τέχνη από όλο τον κόσμο, τονίζοντας τη σύνδεσή μας με το νερό, όχι μόνο ως φυσικό πόρο, αλλά και ως θεμελιώδες στοιχείο που διαμορφώνει την ανθρώπινη εμπειρία.

Το OPEN NIGHTS είναι ένα δια-καλλιτεχνικό και διεπιστημονικό φεστιβάλ με διεθνείς συμμετοχές και κοινωνικές προεκτάσεις. Με βάση την πόλη της Λάρισας και με μια πλειάδα καλλιτεχνών και εκδηλώσεων, κάθε διοργάνωση αποτελεί τόπο συνάντησης δημιουργών, φορέων του πολιτισμού και κοινού.

Φέτος το θέμα του είναι το «ΥΔΩΡ».

Το 10ο Φεστιβάλ OPEN NIGHTS διοργανώνεται από την ομάδα OFF ART και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ.

Φέτος θα έχει μαζί του και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), που γιορτάζει τα 100 της χρόνια.

Θα συνεργαστεί, επίσης, με την Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας, το Λαογραφικό -Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Προπονητικής, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Λάρισας, τη Δημοτική Σχολή Χορού και άλλους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Το φεστιβάλ Open Nights είναι ένα ετήσιο διακαλλιτεχνικό φεστιβάλ με διεθνείς συμμετοχές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Είναι το πρώτο δια-καλλιτεχνικό και δι-επιστημονικό φεστιβάλ µε πυρήνα την κεντρική Ελλάδα, ενεργό τα τελευταία 10 συνεχή χρόνια.

ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ

Διοργανώνεται απο την ομάδα OFF ART-Σκηνικές Παρουσίες , σε καλλιτεχνική διεύθυνση της Χορογράφου- Performer- Ψυχοθεραπεύτριας μέσω του χορού και της κίνησης (MDaT), Ρούλας Καραφέρη

Βασικός συμπαραγωγός του φεστιβάλ είναι η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, ενώ υποστηρίζεται και απο το ΥΠΠΟΑ.

Αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

Το φεστιβάλ έχει κερδίσει το βραβείο ποιότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φεστιβάλ EFFE 2024/25.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με προηγούμενες διοργανώσεις και το ακριβές φετινό πρόγραμμα στα social media:

https://www.facebook.com/Open.Nights.Off.Art/

https://www.instagram.com/opennightsfestival/

και στη σελίδα του Φεστιβάλ: https://www.opennightsfestival.com/