Η διαδικασία και ο τρόπος παροχής υγειονομικής φροντίδας προς τους πολίτες συγκροτούν ένα πολυσύνθετο «σύστημα», η μορφή του οποίου εξελίσσεται με βάση τις πολιτικές επιλογές, και τις κοινωνικές διεργασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, πολιτική της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι να προχωρήσει σε τομές και να παρέμβει στοχευμένα στις κοινωνικές ανάγκες με ίδρυση πέντε νέων δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Κονδύλια 7,5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την «ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες» θα κατευθυνθούν για ψυχοκοινωνικές δομές και για μια μονάδα ΤΟΜΥ, σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δ. Κουρέτα.

Δημ. Κουρέτας

«Οι λύσεις στο ζήτημα των εξαρτήσεων είναι σύνθετες, αλλά δεν μπορούν να περιμένουν. Χρήστες και οικογένειες χρήζουν υποστήριξης και εμείς σε αυτούς τους συμπολίτες μας στοχεύουμε. Αναγνωρίζοντας τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει με δομές ένα μεγάλο σχέδιο για την πρόληψη και την παρέμβαση και δείχνει τον δρόμο προς την επανένταξη.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία μας, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την πολιτική αντιμετώπισης των εξαρτήσεων συνδέοντας την φροντίδα με την κοινωνική ευθύνη της κάθε πόλης απέναντι στο πρόβλημα της εξάρτησης.

Ένα κοινωνικό σύστημα χωρίς υποδομές θα “σπρώξει” όσους έχουν την δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα και όσους δεν διαθέτουν χρήματα στο περιθώριο. Γι΄αυτό, η φροντίδα για τους συμπολίτες μας που παλεύουν με τις εξαρτήσεις και τον κλονισμό της ψυχικής τους υγείας είναι για εμάς ζήτημα ευθύνης. Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά πως για εμάς «κανείς δεν θα μείνει πίσω» δήλωσε ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας.

Μεγάλες δομές, μεγάλες τομές

Ειδικότερα, ο κ. Κουρέτας αποφάσισε την χρηματοδότηση της λειτουργίας ενός Πολυδύναμου Κέντρου για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στα Τρίκαλα, μιας

Συνδυαστικής Μονάδας αντιμετώπισης αλκοόλ και άλλων εξαρτήσεων στην Καρδίτσα, μίας Συνδυαστικής Μονάδας Γονεϊκής Στήριξης και Έγκαιρης Παρέμβασης σε εφήβους με παραβατική συμπεριφορά στη Λάρισα, ενός Κέντρου Σωματικής Αποτοξίνωσης στη Λάρισα και μίας Συνδυαστικής Μονάδας Γονεϊκής Στήριξης και Έγκαιρης Παρέμβασης σε εφήβους με παραβατική συμπεριφορά στον Βόλο για 36 μήνες.

Το Πολυδύναμο Κέντρο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στα Τρίκαλα έχει ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών απεξάρτησης σε άτομα που εμφανίζουν εξαρτήσεις, εξαρτητικές συμπεριφορές ή εθισμό από το αλκοόλ, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα καθώς και διαταραχή εξάρτησης από τον τζόγο ή και εθισμό από το διαδίκτυο.

Η Συνδυαστική Μονάδα Αντιμετώπισης αλκοόλ και άλλων εξαρτήσεων στην Καρδίτσα στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών θεραπείας με χορήγηση υποκατάστατου για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από ψυχοδραστικές ουσίες καθώς και την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Παράλληλα, μπορεί να παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις άλλες ομάδες εξαρτημένων ατόμων π.χ. άτομα με διπλή διάγνωση, εξαρτημένα άτομα (νεαρούς ενήλικες ή και εφήβους) από αλκοόλ και άλλες νόμιμες ουσίες κυρίως αγχολυτικά, υπναγωγά, και γενικότερα άτομα που εμφανίζουν κάποια μορφής εξάρτηση, εξαρτητική συμπεριφορά ή εθισμό.

Οι Συνδυαστικές Μονάδες Γονεϊκής Στήριξης και Έγκαιρης Παρέμβασης σε εφήβους με παραβατική συμπεριφορά στη Λάρισα και τον Βόλο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που εντάσσονται στο πλαίσιο της μείωσης της βλάβης από τη χρήση ουσιών με απώτερο στόχο την παρέμβαση στο διαγενεακό κύκλο της εξάρτησης και άλλων δυσλειτουργικών συμπεριφορών που απορρέουν από την ουσιοεξάρτηση, μέσω της ενδυνάμωσης της γονεϊκής ταυτότητας και της ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών εξαρτημένων γονέων. Η ενσωμάτωση εξειδικευμένων υπηρεσιών και θεραπευτικών παρεμβάσεων έχουν στόχο τη βελτίωση της οικογενειακής λειτουργικότητας των ουσιοεξαρτημένων γονέων.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται αποσκοπούν στην ολιστική προσέγγιση των αναγκών των εξαρτημένων γονέων και των παιδιών τους, στη δυνατότητα παροχής εξειδικευμένης ψυχοκοινωνικής φροντίδας και στη μείωση του συναισθηματικού και οικονομικού κόστους που συνεπάγεται η τοποθέτηση των παιδιών σε ιδρύματα παιδικής προστασίας. Ταυτόχρονα, η έγκαιρη παρέμβαση απευθύνεται σε ανήλικους και νέους έως 25 ετών που συλλαμβάνονται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προκειμένου εξειδικευμένοι λειτουργοί να παρεμβαίνουν κατά τη σύλληψη ανηλίκων – νέων με σκοπό τη βραχεία ψυχολογική υποστήριξη των ιδίων και των οικογενειών τους, την παραπομπή τους σε θεραπεία καθώς και την πρόληψη μελλοντικής παραβατικότητας.

Το Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης (ΚΣΑ) στην Λάρισα στοχεύει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του συνδρόμου στέρησης σε χρήστες οπιοειδών ουσιών και αλκοόλ, στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κινητοποίηση, στην προετοιμασία και παραπομπή σε κατάλληλο πρόγραμμα απεξάρτησης.

ΤΟΜΥ στα Τρίκαλα

Η δράση αφορά στη συγχρηματοδότηση λειτουργίας μιας νέας Μονάδας ΤΟΜΥ της 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, που προβλέπεται να συγκροτηθεί, σύμφωνα

με το σχεδιασμό του Υπ. Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα χρηματοδοτήσει το έργο με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με 520.000 ευρώ.