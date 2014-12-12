Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ με την υποστήριξη του Μουσείου Θεσσαλικής Ζωής – οικογένειας Συρμακέζη και σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης Λέρου «Άρτεμις» και το «Leros Historical Society» προβάλλουν την ταινία: «Portolago – Φαντάσματα στο Αιγαίο», στο χώρο προβολών, στο Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής, στην Ελάτεια νομού Λάρισας, τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025, στις 6:00 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.

Την ταινία θα προλογίσει ο πρόεδρος του Κ.Π.Ε.Α. «Άρτεμις», Αντώνης Νταλλαρής και μετά την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Η ταινία «Portolago – Φαντάσματα στο Αιγαίο», ένα ντοκιμαντέρ για την άγνωστη και μοναδική ιστορία της Λέρου, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Ιωάννας Ασμενιάδου – Φωκά, σε συμπαραγωγή Cosmote TV, είναι μία από τις ελληνικές παραγωγές που συμμετείχαν στο επίσημο πρόγραμμα του 19ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το ντοκιμαντέρ ξεναγεί τους θεατές σε μια πόλη άγνωστη, μέσα από την ιστορία της οποίας ξετυλίγεται παράλληλα και ολόκληρη η σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία.

Το 1912, τα Δωδεκάνησα πέρασαν στον έλεγχο των Ιταλών. Σ’ ένα μικρό νησί, στην άκρη του Αιγαίου, με πληθυσμό μόλις 7.500 ατόμων, στη Λέρο, οι Ιταλοί κατακτητές αποφάσισαν την περίοδο του μεσοπολέμου να χτίσουν έναν αεροναύσταθμο και μια νέα πόλη ικανή να στεγάσει 30.000 κατοίκους. Από το 1930 έως το 1936, το μικρό ψαροχώρι Λακκί μετατρέπεται σε Porto Lago. Χτίζονται: το κτίριο διοίκησης, ο πύργος της αγοράς, ο κινηματογράφος, το θέατρο, το Hotel Roma (τώρα Hotel Λέρος), το νοσοκομείο, η εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου (τώρα Άγιος Νικόλας) και πολλά άλλα δημόσια κτίρια καθώς και κατοικίες για τους αξιωματικούς και τους στρατιώτες. Η πόλη αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά έργα, ένα μοναδικό παράδειγμα ανοικοδόμησης πόλης από την αρχή, στο στυλ του ιταλικού ρασιοναλισμού.

Η συνέχεια είναι εξίσου ενδιαφέρουσα. Ιταλοί, Γερμανοί, Άγγλοι και Έλληνες είναι μερικοί από τους 100.000 ανθρώπους που πέρασαν από τον πόλη του Portolago και άφησαν τα σημάδια τους. (Διεύθυνση φωτογραφίας: Αναστάσης Αγάθος, Μουσική: Νικόλας Σιδερής, Μοντάζ: Θοδωρής Αρμάος, Διάρκεια 60′).