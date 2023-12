Στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων συναντήσεων, η Φωτογραφική Ομάδα fplus, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει σήμερα Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:00, στο Μύλο του Παππά, (1ος όροφος) Γεωργιάδου 53 στη Λάρισα, μια παρουσίαση αφιερωμένη στον Αμερικανό καλλιτέχνη που ζει στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, Roger Ballen (γεν. 11 Απριλίου, 1950).

Την παρουσίαση επιμελείται ο Ξενοφών Κούκος.

Είσοδος Ελεύθερη.

Ο Roger Ballen γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1950, όπου και μεγάλωσε. Η μητέρα του εργαζόταν στο πρακτορείο MAGNUM της Νέας Υόρκης και έτσι από μικρή ηλικία γνώρισε το έργο σημαντικών φωτογράφων, ενώ και ο André Kertész υπήρξε οικογενειακός φίλος που τον επηρέασε αρκετά. Σπούδασε ψυχολογία στο Berkeley στα τέλη του ‘60, όταν η Δυτική ακτή έσφυζε από κινήματα αντίδρασης και εκφάνσεις της αντικουλτούρας. Τότε επηρεάστηκε από το θέατρο του παραλόγου, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία και το έργο του ψυχίατρου R.D. Laing. Στα τέλη του ΄70 έκανε PhD γεωλογίας στο Κολοράντο.

Τελειώνοντας το 1981 αγόρασε μια Rolleiflex με την οποία φωτογράφιζε ως το 2015. Από το 1982 ξεκίνησε να δουλεύει ως γεωλόγος στο Johannesburg, όπου έκτοτε κατοικεί μόνιμα. Για το έργο του έχουν εκδοθεί περισσότερα από 20 βιβλία. Έχει σκηνοθετήσει περισσότερα από 10 βίντεο και ταινίες μικρού μήκους. Οι κυριότερες φωτογραφικές του σειρές είναι Dorps: Small Towns of South Africa (1986), Platteland (1994), Outland (2000), Shadow Chamber (2005), Boarding House (2009), Asylum of the Birds (2014) και Theatre of Apparitions (2016).

Έχει αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτωρ Art and Design του Kingston University, UK (2018), ενώ έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία, όπως: Καλλιτέχνης της χρονιάς από το Suddeutsche Zeitung Magazin (2014), Φωτογράφος της χρονιάς στις Rencontres d’Arles (2002), Καλύτερο φωτογραφικό βιβλίο PhotoEspana (Μαδρίτη, 2001), Καλλιτέχνης της χρονιάς στη Photosynkyria (Θεσσαλονίκη 2000). Το έργο του ανήκει σε περισσότερες από 60 συλλογές μουσείων σε όλες τις ηπείρους, μεταξύ των οποίων τα Centre Georges Pompidou (Παρίσι), Getty Museum (Λος Άντζελες), Maison Européenne de la Photographie (Παρίσι), Museum of Modern Art (Νέα Υόρκη), Tate Britain (Λονδίνο), Victoria and Albert Museum, (Λονδίνο).