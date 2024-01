Όποια και αν είναι η άποψή σου για τα new year’s resolutions, είτε ανήκεις σε αυτούς που ετοιμάζουν λίστες κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς, είτε σε εκείνους που δεν φλερτάρουν καν με την ιδέα, δεν μπορείς να αμφισβητήσεις πως υπάρχει κάτι αισιόδοξο στο να φαντάζεσαι τι καλό προσδοκάς από τη νέα χρονιά. Και ειλικρινά, μπορείς να σκεφτείς κάτι καλύτερο από το πραγματικά καλό σεξ;

Σίγουρα θα σου ήρθαν κι άλλα πράγματα στο μυαλό, όμως, κανένα δεν συγκρίνεται με μία απολαυστική σεξουαλική ζωή, ειδικά όταν τη μοιράζεσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος σε κάνει να νιώθεις καλά με ό,τι σου αρέσει και σε εμπνέει να είσαι η πιο αυθόρμητη, playful εκδοχή σου, εντός ή και εκτός κρεβατιού! Τι θα έλεγες, λοιπόν, να ετοιμάσεις μαζί με το ταίρι σου μία λίστα με sexy resolutions που καταρρίπτουν τα ταμπού και θα εμπλουτίσουν με πάθος και ερωτισμό τις προσωπικές σας στιγμές;

Από εμάς και τη Durex, πάντως, που πιστεύουμε πως το καλό σεξ δεν γνωρίζει διαχωρισμούς και είναι για όλα τα άτομα, πόσω μάλλον για τα καλύτερα παιδιά της χρονιάς όπως εσύ, είναι ένα μεγάλο «ναι»! Παρακάτω, λοιπόν, θα βρεις πέντε στόχους που αξίζει να προσθέσεις στη λίστα με τα resolutions σου, για να μετατρέψεις το 2024 σε μία απολαυστική χρονιά, όπου θα δώσεις και θα πάρεις περισσότερα!

Ανακαλύψτε νέα «μονοπάτια» και παραμερίστε τις αναστολές

Το 2024 είναι η χρονιά που θα πάρεις τον έλεγχο της ερωτικής σου ζωής, με σκοπό να πάρεις περισσότερα και να ζήσεις πρωτόγνωρες στιγμές ηδονής με το ταίρι σου. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει πως έχεις αφήσει πίσω τις αναστολές και τις συστολές, πως μπορείς να επικοινωνήσεις άνετα και ελεύθερα όσα λαχταράς να δοκιμάσεις και κυρίως, πως σέβεσαι τις επιθυμίες του παρτενέρ σου. Ξέχνα τις ντροπές, λοιπόν, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι και ελκυστικό από έναν άνθρωπο που ξέρει τι θέλει και πώς να το επικοινωνήσει, βάζοντας με σαγηνευτικό τρόπο και την άλλη πλευρά στο παιχνίδι του.

Αφήστε την κανονικότητα και τα ταμπού, κάντε σεξ όπως θέλετε

Μερικές φορές ακόμη και μία μικρή αλλαγή, κάτι διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε και έχουμε αγαπήσει, μπορεί να εντείνει το πάθος σε ένα ζευγάρι. Για να ανακαλύψεις αυτό το twist με το ταίρι σου, χρειάζεται να ξεχάσετε για λίγο όσα διδαχθήκατε από τον κινηματογράφο ή τις ταινίες ερωτικού περιεχομένου και να κάνετε σεξ όπως πραγματικά νιώθετε. Σκεφτείτε out of the box και αναβαθμίστε την εμπειρία σας με ερωτικά παιχνίδια, ξεκινώντας από τον ανθεκτικό δονητή πολλαπλών ταχυτήτων Durex Play Maxi Fun, ο οποίος «απογειώνει» τις αισθήσεις, ενώ είναι ιδανικός για όσους θέλουν να δώσουν και να πάρουν περισσότερη απόλαυση κατά τη διάρκεια του σεξ. Δοκίμασέ το και μας ευχαριστείς αργότερα.

Κάντε την υγεία αναπόσπαστο κομμάτι της ερωτικής σας ζωής

Ναι, η υγεία και η ασφάλεια είναι σέξι, διότι είναι οι παράμετροι που μας επιτρέπουν να αφεθούμε δίχως δεύτερες σκέψεις στα χέρια του άλλου, να τον αφήσουμε να μας κάνει ό,τι θέλει και να απολαύσουμε τη διαδικασία λεπτό προς λεπτό. Συνεπώς, αν θέλεις να κάνεις level up στην ερωτική ζωή που μοιράζεσαι με το ταίρι σου, θα πρέπει και οι δύο να δώσετε προτεραιότητα στην προσωπική σας φροντίδα. Βελτιώνοντας τη διατροφή σας, παραμένοντας συνεπείς στο ετήσιο ραντεβού για τον καθιερωμένο έλεγχο υγείας, επενδύοντας λίγο περισσότερο στη σωματική άσκηση και χρησιμοποιώντας προφυλακτικά Durex, θα νιώθετε στα καλύτερά σας και απόλυτα ασφαλείς, οπότε θα εκφράζεστε και πιο ελεύθερα στο σεξ.

Βάλτε «τικ» σε μία τολμηρή bucket list που κάνει το σεξ περιπετειώδες

Τι και αν ήσουν το καλύτερο παιδί του 2023; Στην πραγματικότητα περνάνε από το μυαλό σου οι πιο kinky και βρώμικες σκέψεις, αυτές που θα έκαναν ακόμη και το πιο άτακτο ταίρι να κοκκινήσει. Όπως και να έχει, το 2024 είναι η χρονιά που μπορείς να κάνεις πραγματικότητα αυτές τις σκέψεις, ετοιμάζοντας μαζί με το ταίρι σου μία σούπερ sexy bucket list, η οποία θα σας χαρίσει μία πιο περιπετειώδη ερωτική ζωή. Dirty talking ή sexting; Roleplay ή μαζί και ο καθένας μόνος του; Καταρράκτης ή caboose; Από όλα και για όλους έχει ο μπαχτσές του 2024, αρκεί το σενάριο να περιλαμβάνει τα προφυλακτικά Durex Sensitive, δηλαδή τα λεπτότερα προφυλακτικά, αυτά που αυξάνουν την αίσθηση της επαφής με το ταίρι σου.

Βγείτε από το υπνοδωμάτιο και δημιουργήστε «καυτές» αναμνήσεις

Θέλετε το 2024 να είναι μία χρονιά που θα αναπολείτε με νοσταλγία στο μέλλον; Τότε, σηκωθείτε από το κρεβάτι, βγείτε από το υπνοδωμάτιο και ανακαλύψτε τα πιο απροσδόκητα μέρη για να κάνετε σεξ με το ταίρι σας. Το θεματικό δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, ένα καΐκι ή μία ταράτσα, είναι μερικά από τα spots που σας υπόσχονται τις πιο αξέχαστες ερωτικές εμπειρίες της ζωής σας. Έτσι, όχι μόνο θα γλιτώσετε την ερωτική σας ζωή από τη ρουτίνα, αλλά θα ανακαλύψετε και νέες, ευρηματικές στάσεις, για τις οποίες ούτε που σας είχατε ικανούς.

Κλείνοντας, να θυμάσαι πως η ερωτική σου ζωή είναι έτσι και αλλιώς μία συνεχής περιπέτεια! Και το μόνο που χρειάζεσαι για να την απολαύσεις στο έπακρο, δηλαδή να getting more από κάθε στιγμή που σου προσφέρει, είναι ένα ανοιχτόμυαλo ταίρι, το οποίο δεν διστάζει να δώσει και να πάρει περισσότερα, εμπνέοντας και εσένα να κάνεις το ίδιο.

