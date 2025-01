Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Project 2024-1-LT01_KA210-ADU-000254733 με τίτλο: “SOCO: Stressed Out, Chill Out: Finding common mechanisms to reduce stress, increase positivity and overcome work – related anxiety through digital sharing and mobility exchanges for Women Professionals” το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ φιλοξένησε εταίρους από την Κροατία (Talent Zone Croatia, Zagreb – Croatia) και τη Λιθουανία (Socialines integracijos centras Šiauliai – Lithuania) από 14 – 17 Ιανουαρίου 2025.

Οικοδεσπότες ήταν οι συντονιστές του προγράμματος Γιουρούκης Αργύρης, πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ και το μέλος, Μπάκου Καλλιόπη, ενώ στις δραστηριότητες συμμετείχαν από την ελληνική ομάδα: Ποιμενίδου Ευδοκία, Κουλιαλή Σταματία, Φαφάνα Μαριάνθη και Ρεμπάπης Βαγγέλης.

Το πρόγραμμα περιέλαβε τις δραστηριότητες:

1) Παρουσίαση του έργου του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών, Θυμάτων Βίας και Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Λαρισαίων και παρουσίαση μελέτης περίπτωσης μιας γυναίκας θύματος βίας, φιλοξενούμενης του Ξενώνα, από το επιστημονικό του προσωπικό: Τερζενίδου Αθηνά – κοινωνική λειτουργός, Ζυγοροδήμου Φανή – ψυχολόγος και Κυρίτση Ναυσικά – παιδοψυχολόγος, ενώ στη δράση παραβρέθηκε η Προϊσταμένη του Ξενώνα και των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Λαρισαίων, Δοβλατανιώτη Βασιλική και η Ξηρομερίτη Αικατερίνη – κοινωνιολόγος.

2) Παρουσίαση με θέμα: «Γυναίκες και Επιχειρήσεις: Προκλήσεις και Εμπόδια στην Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πνεύματος, από Γυναίκες Πρόσφυγες και Μετανάστριες στην Ελλάδα, τονίζοντας τις ευκαιρίες για ενδυνάμωση», από την καθηγήτρια οικονομικών Κουλιαλή Σταματία.

3) Συνεδρία με θέμα: «Ανάμεσα στον Ουρανό και τη Γη, Εμείς … τα Υπέροχα Θεϊκά Όντα!!!», από την εκπαιδεύτρια Taichi-Qi Gong, Φαφάνα Μαριάνθη.

4) Θέατρο και θετικές αυτοεικόνες αφηγήσεις», από τη θεατρολόγο, Μπουνίτση Δέσποινα.

5) Επίσκεψη στο Camp προσφύγων στο Κουτσόχερο, δραστηριότητες με τα παιδιά του νηπιαγωγείου και τις μαμάδες τους, με θέμα: «Μείωση του άγχους σε παιδιά πρόσφυγες, που θα είναι μελλοντικοί επαγγελματίες, καθώς και υποστήριξη των μητέρων τους στην αγορά εργασίας, μέσω δραστηριοτήτων αποδοχής και συνεργασίας», από την εκπαιδευτικό Μπάκου Καλλιόπη.

6) Επίσκεψη στη Μονή Ρουσσάνου και στα Τρίκαλα.

7) Ξενάγηση στα αξιοθέατα της Λάρισας, από τον ιστορικό, Ρεμπάπη Βαγγέλη.

Αυτή η συνάντηση ήταν μια θαυμάσια ισορροπία μάθησης και κοινών εμπειριών. Τα σεμινάρια έδωσαν στους συμμετέχοντες τόσα πολλά να σκεφτούν και η μέρα του ταξιδιού, τους έφερε πιο κοντά ως ομάδα.

Τέλος, οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών εταιρικών οργανισμών επέστρεψαν στις πατρίδες τους με τις καλύτερες εντυπώσεις από την ελληνική φιλοξενία.