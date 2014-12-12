Τέσσερα παιχνίδια (δύο ημιτελικοί και δύο τελικοί) μέσα σε ένα «καυτό» τριήμερο απέμειναν για να περάσει στην Ιστορία και το Ευρωμπάσκετ 2025, και περισσότεροι από 1.000 Ελληνες θα δώσουν το «παρών» στις κερκίδες της «Arena Riga» στον αποψινό ημιτελικό. Ωστόσο πολλές εκατοντάδες χιλιάδες θα στηθούν μπροστά στις τηλεοράσεις για το Ελλάδα _ Τουρκία που αρχίζει στις 21:00.

Στη Λάρισα αλλά και στις άλλες περιοχές του νομού, μαζί με τις τηλεοράσεις αναμένεται να πάρει φωτιά και η εστίαση με τα σουβλατζίδικα να έχουν ήδη sold out στις κρατήσεις, και το ντελίβερι να ετοιμάζεται να γνωρίσει νέες δόξες καθώς κάνει ζέστη και πολλοί θα επιλέξουν βεράντα με μπύρες.

Η μεγάλη στιγμή λοιπόν έφτασε. Μετά από 16 χρόνια η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει στα ημιτελικά του EuroBasket απόψε την Τουρκία, σε έναν αγώνα που θα μας κρατήσει σε αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

