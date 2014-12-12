Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet συνέχισε την περιοδεία των Κυπέλλων της με αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών της στη περιφέρεια του Νομού Λαρίσης, ταξιδεύοντας το απόγευμα της Πέμπτης (29/08) στο Δήμο Κιλελέρ και την έδρα του, την Νίκαια.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Νίκαιας «Δημήτριος Τσιβούλης», με τη συνεργασία του Δήμου Κιλελέρ και της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet. Οι κάτοικοι της περιοχής, μικροί και μεγάλοι, είχαν τη δυνατότητα να συναντήσουν τα μέλη της ομάδας και να απαθανατίσουν τη στιγμή πλάι στα εμβληματικά τρόπαια που κοσμούν την ιστορία της ΑΕΛ Novibet.

Κύπελλο Ελλάδας 1985

Πρωτάθλημα Ελλάδας 1988

Κύπελλο Ελλάδος 2007

Αήττητο Πρωτάθλημα Super League 2 2024

Super Cup Super League 2 2024

Πρωτάθλημα Super League 2 Κ19 2024

Κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του μοναδική αξία, ενώ όλα μαζί ανήκουν στον 12ο παίκτη της «βυσσινί» οικογένειας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Κιλελέρ, κ. Αθανάσιος Νασιακόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε τη διαχρονική σχέση της ΑΕΛ Novibet με την τοπική κοινωνία και τόνισε ότι η παρουσία της ομάδας σε κάθε γωνιά του νομού αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους τους Λαρισαίους.

Από πλευράς ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, ο κ. Γιάννης Νταβέλης επεσήμανε ότι η επαφή της ομάδας με τους φιλάθλους αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας εποχής, εκφράζοντας την πεποίθηση πως η συσπείρωση της τοπικής κοινωνίας γύρω από την ΑΕΛ θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια στη Super League.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμος Κιλελέρ βράβευσε την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet για την άνοδο στη Super League, με τον Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Νασιακόπουλο να παραδίδει την αναμνηστική πλακέτα στον Α’ Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, κ. Γιάννη Νταβέλη.

Στο τέλος της εκδήλωσης η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet κλήρωσε 15 εισιτήρια διαρκείας για τους παρευρισκόμενους, με τους τυχερούς να έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν το season ticket τους από τα Γραφεία της ΠΑΕ από την Τρίτη 02/09/25 (Σκαρλάτου Σούτσου 3, 09:00-18:00).