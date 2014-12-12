Χάρη στην ελαστικότητά του, αγκαλιάζει σφιχτά το φορτίο και το κρατάει ενωμένο, αποτρέποντας ζημιές ή μετακινήσεις.

Γιατί είναι απαραίτητο στη συσκευασία

Το stretch film έχει καθιερωθεί ως το πιο διαδεδομένο υλικό στη συσκευασία, καθώς προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:

Σταθεροποίηση φορτίων : Κρατάει τα προϊόντα στη θέση τους κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση.

Προστασία : Προφυλάσσει από σκόνη, υγρασία και βρομιά.

Ασφάλεια : Μειώνει τον κίνδυνο φθορών, γρατζουνιών ή ατυχημάτων.

Οικονομία: Ένα λεπτό στρώμα stretch film αρκεί για να εξασφαλίσει σταθερότητα, μειώνοντας τα έξοδα συσκευασίας.

Είδη stretch film

Υπάρχουν διάφοροι τύποι stretch film, ανάλογα με τη χρήση και τις ανάγκες:

Χειροκίνητο stretch film : Κατάλληλο για μικρές επιχειρήσεις ή όταν ο όγκος συσκευασίας είναι περιορισμένος. Εφαρμόζεται εύκολα με το χέρι.

Μηχανικό stretch film : Σχεδιασμένο για χρήση σε μηχανές περιτύλιξης παλετών. Ιδανικό για μεγάλες επιχειρήσεις με αυξημένο όγκο συσκευασίας.

Διάφανο stretch film : Επιτρέπει τον εύκολο έλεγχο των προϊόντων χωρίς να αφαιρείται η μεμβράνη.

Μαύρο ή αδιαφανές stretch film: Χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται προστασία από το φως ή για λόγους ασφαλείας, ώστε να μην είναι ορατό το περιεχόμενο.

Παράγοντες επιλογής

Πριν προμηθευτείτε stretch film, πρέπει να λάβετε υπόψη σας μερικούς βασικούς παράγοντες:

Πάχος φιλμ : Κυμαίνεται συνήθως από 12 έως 35 μικρά. Όσο πιο βαρύ το φορτίο, τόσο πιο παχύ πρέπει να είναι το film.

Ελαστικότητα : Καθορίζει πόσο καλά εφαρμόζει γύρω από τα προϊόντα και πόσο σταθερά τα συγκρατεί.

Πλάτος ρολού : Για παλέτες χρησιμοποιείται συνήθως ρολό 50 εκατοστών, ενώ για μικρότερες συσκευασίες επιλέγονται στενότερα.

Αντοχή σε σκισίματα: Σημαντικό σε φορτία με αιχμηρές άκρες ή ακανόνιστο σχήμα.

Stretch film και αποθήκευση

Στην αποθήκευση, το stretch film παίζει διπλό ρόλο. Από τη μία, διατηρεί τα προϊόντα σταθερά στις παλέτες, αποτρέποντας την πτώση τους. Από την άλλη, προστατεύει από εξωτερικούς παράγοντες όπως σκόνη και υγρασία.

Ειδικά για προϊόντα που μένουν αποθηκευμένα για μεγάλο διάστημα, η σωστή εφαρμογή stretch film είναι καθοριστική για τη διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση.

Οικονομικό και πρακτικό πλεονέκτημα

Η χρήση stretch film είναι ένας από τους πιο οικονομικούς τρόπους συσκευασίας. Με μικρή κατανάλωση υλικού, προσφέρει μεγάλη σταθερότητα και ασφάλεια. Επιπλέον, το γεγονός ότι είναι ελαφρύ μειώνει το συνολικό βάρος του φορτίου, άρα και το κόστος μεταφοράς.

Για τις επιχειρήσεις, αποτελεί έναν απλό αλλά πολύ αποτελεσματικό σύμμαχο στη μείωση λειτουργικών εξόδων.

Συμβουλές σωστής χρήσης

Για καλύτερα αποτελέσματα:

Επιλέξτε το σωστό πάχος ανάλογα με το φορτίο.

Τυλίξτε σφιχτά, ξεκινώντας από τη βάση της παλέτας και συνεχίζοντας προς τα πάνω.

Χρησιμοποιήστε μηχανές περιτύλιξης για μεγάλες ποσότητες, ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και υλικό.

Αποθηκεύστε τα ρολά σε σκιερό μέρος για να αποφύγετε φθορές από τον ήλιο.

Το stretch film είναι ένα από τα πιο πολύτιμα εργαλεία για την επαγγελματική συσκευασία και αποθήκευση. Συνδυάζει ευκολία, οικονομία και αποτελεσματικότητα, καθιστώντας το απαραίτητο σε κάθε επιχείρηση που θέλει να προστατεύει και να οργανώνει σωστά τα προϊόντα της.

Με τη σωστή επιλογή τύπου και πάχους, εξασφαλίζετε μέγιστη ασφάλεια στις μεταφορές και καλύτερη διατήρηση στην αποθήκευση.