Από την Παρασκευή αναμένεται να γίνουν αισθητές οι πρώτες σταγόνες βροχής στη Θεσσαλία, σύμφωνα με τον μαθηματικό – μετεωρολόγο κ. Φ. Τακούδη, ο οποίος συμμετέχει στην ευρύτερη ομάδα του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας που έχει συγκροτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα.

Ο κ. Τακούδης με δηλώσεις από το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, σημείωσε ότι το Σαββατοκύριακο θα πέσουν σημαντικά ύψη βροχής στην Περιφέρεια, γεγονός που θα πρέπει να θέσει σε ετοιμότητα όλο τον μηχανισμό των δήμων κατά τόπους, λόγω του άνυδρου διαστήματος που έχει μεσολαβήσει μέχρι στιγμής.

“Από το Σάββατο το πρωί και μετά έχουμε στα Δυτικά, βροχές από ένα χαμηλό βαρομετρικό που θα δράσει στην Κέρκυρα, την Ήπειρο και στα δυτικά ορεινά της Θεσσαλίας.

Σε 36 ώρες θα έχουμε ένα ύψος βροχόπτωσης από 30 – 50 χιλιοστά”, υπογράμμισε ο κ. Τακούδης, προσθέτοντας παράλληλα ότι για την Ανατολική Θεσσαλία “έρχεται από τα Βόρεια μια αστάθεια, η οποία θα δώσει παρά πολλές βροχές στο Θερμαϊκό αρχικά και σιγά – σιγά και στις δικές μας περιοχές. Δηλαδή παράλια Λάρισας και Μαγνησίας και στις ορεινές περιοχές”.

Οσον αφορά το ύψος των βροχοπτώσεων ο κ. Τακούδης δεν απέκλεισε να είναι και υψηλότερο από αυτό στη Δυτική Θεσσαλία, θέμα που θα γίνει πιο ξεκάθαρο με βάση τα προγνωστικά δεδομένα από σήμερα, Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου και μετά.

Κλείνοντας ο κ. Τακούδης επέστησε την προσοχή όλων των εμπλεκομένων στους ΟΤΑ γιατί όπως εξήγησε λόγω της ανομβρίας του προηγούμενου χρονικού διαστήματος το “έδαφος είναι σαν τσιμέντο με αποτέλεσμα να έχουμε μικρά πλημμυρικά φαινόμενα”.

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)