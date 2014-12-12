Τέσσερις νέες συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στη Λάρισα.

Ειδικότερα:

Συνελήφθησαν, χθες (15-10-2025) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -2- ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του ενός, εντός της οποίας βρισκόταν και ο δεύτερος, συγγενικό του πρόσωπο, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

∙-2- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -32- γραμμαρίων &

∙-1- νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, σε μορφή σκόνης, βάρους -1- γραμμαρίου