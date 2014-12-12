Tέσσερις συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στη Λάρισα
Αστυνομικά | 16 Οκτ 2025, 11:00
Τέσσερις νέες συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών στη Λάρισα.
Ειδικότερα:
Συνελήφθησαν, χθες (15-10-2025) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -2- ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Ειδικότερα, σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του ενός, εντός της οποίας βρισκόταν και ο δεύτερος, συγγενικό του πρόσωπο, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
∙-2- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -32- γραμμαρίων &
∙-1- νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, σε μορφή σκόνης, βάρους -1- γραμμαρίου
Επίσης συνελήφθησαν, σήμερα (16-10-2025) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, -2- ημεδαποί άνδρες, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθησαν να κατέχουν μία νάιλον συσκευασία με αποξηραμένη κάνναβη, βάρους -3,22- γραμμάριων και -1- μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.