Σε παρέμβασή του ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης κ. Ηρακλής Γερογιώκας σχετικά με τον μειωμένο αριθμό σχολικών τροχονόμων σε σχολεία της Λάρισας, ζητά από την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο να επανεξετάσει την απόφαση.

Η δήλωσή του:

«Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχουμε γίνει αποδέκτες παραπόνων αναφορικά με μειωμένο αριθμό σχολικών τροχονόμων σε ορισμένα σχολεία της πόλης, καθώς ο αριθμός τους φέτος μειώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις, εξαιτίας σχετικής απόφασης της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3350/Β/1.7.2025).

Η απόφαση αυτή προφανώς και δεν μας βρίσκει σύμφωνους, στον βαθμό που μιλάμε για ανθρώπους που προσφέρουν σημαντικό έργο στα παιδιά μας και συμμετέχουν καθημερινά στην προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη μετακίνηση των μαθητών, αμειβόμενοι μάλιστα με ένα ελάχιστο ποσό αποζημίωσης.

Και εγώ ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος, αλλά και το σύνολο της Δημοτικής Αρχής, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση οφείλει να επανεξετάσει τη συγκεκριμένη απόφαση, αναγνωρίζοντας τις αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν προκύψει στην καθημερινότητα των σχολείων.

Παρόλο που ο Δήμος Λαρισαίων και κάθε δήμος, δεν έχει καμία αρμοδιότητα σχετικά με τους σχολικούς τροχονόμους, πέραν της υποχρέωσης να καταβάλει την προβλεπόμενη χρηματική τους αποζημίωση, έχω ήδη επικοινωνήσει με τα αρμόδια Υπουργεία και μετέφερα τον προβληματισμό μας, ως αποδέκτης μιας κατάστασης, που είναι λογικό να προκαλεί αντιδράσεις, αλλά και ερωτηματικά».